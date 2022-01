Más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de dos mil millones de reproducciones en su canal de YouTube y más de 70 millones de seguidores en todas sus redes sociales, esos son los números de Natti Natasha, quien se ha convertido en una de las cantautoras de reguetón más escuchadas en todo el mundo.



De hecho, la cantante dominicana ha logrado grandes éxitos en la era del streaming: su canción Criminal cuenta con 2.331 millones de vistas en YouTube, posicionándose como uno de los videos de reguetón más vistos en la historia. Asimismo, Natti Natasha, el año pasado, formó parte de la lista de los videos musicales más vistos del 2021 con la canción Ram Pam Pam, la cual registra más de 446 millones de reproducciones en YouTube.



Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, su nombre real, fue elegida para cerrar el evento Live on Max, una serie de conciertos interactivos transmitidos por medio de streaming, de HBO Max Latinoamérica. En este evento también se han presentado grandes artistas: Mau y Ricky, Farruko, Manuel Turizo, Reik y Nicky Jam. El concierto de Natti Natasha ya está disponible en la plataforma.

EL TIEMPO conversó con la cantante dominicana sobre su concierto virtual, música y lo que traerá en este nuevo año.



Usted es una de las referentes de la música urbana y su Live on Max era uno de los más esperados...

Por más tiempo que uno tenga cantando en vivo, viendo a los fanáticos y todo eso, no hay nada como el sentimiento y las mariposas que uno tiene en el estómago cuando uno sabe que va a compartir directamente con los fanáticos. Así que tenía un poquito de nervios, buenos nervios, y me sentí muy feliz porque era mi último show del 2021. Entonces fue el cierre más perfecto que pude tener porque estuve con los fanáticos, con personas que viven en otros países y que en esos momentos no podíamos compartir directamente. Así que estaba muy feliz.

¿Cómo cree que vivirán sus fanáticos este concierto virtual?

¡Gozándolo desde sus hogares! Slacking, which I love (holgazaneando, que me encanta), cuando estás en casa puedes comer, tomar… hacer lo que quieras. Creo que eso lo van a disfrutar muchísimo porque yo lo hice.

¿Qué es lo que más le emocionaba de presentarse en este Live on Max?

La oportunidad de compartir y de tener esa conexión con fanáticos que están en países que no puedo visitar por todo lo que está pasando con la pandemia. Además, no pasa todo los días que tú puedas unir a todos esos fanáticos que te están apoyando por medio de las redes sociales.

Nicky Jam, Manuel Turizo, Mau y Ricky han sido algunos otros artistas que han tenido la oportunidad de presentarse en estos conciertos interactivos…

Lo que más me emocionaba del line-up era que estaba al lado de unos artistas increíbles, los cuales admiro, representan a Latinoamérica, y estamos todos aquí por un mismo propósito: darles y llevarles alegría a todos los fanáticos que nos apoyan todos los días.

Muchos conocen a Natti Natasha, pero ¿qué le gustaría que conocieran de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista?

Quisiera que conocieran un poquito que soy como todas las muchachas que están afuera, que soy una mujer todavía con sueños y metas por lograr. Yo creo que poco a poco me han ido conociendo más. Pero, eso, quisiera que sepan que soy como todos ustedes.

¿Qué metas considera que todavía le faltan por cumplir?

Bueno, yo creo que con lo que más sueño todos los días es simplemente poder seguir haciendo música, que siga conectando con el público, que yo pueda seguir dándoles a los fanáticos lo que ellos quieren y poder tener siempre esa conexión, que siento que es lo más especial, y el premio más grande que yo, personalmente, puedo tener como persona y como artista. Eso y seguir creciendo en la música, llegar a países y culturas que todavía no he llegado. La música es mi pasión, es lo que amo, lo que siempre he querido hacer. También, algún día, me gustaría actuar. Siento que hay muchas maneras, muchas artes diferentes con las que podría conectar.

¿Qué es lo que a usted como cantante le gusta transmitir en sus canciones?

Empoderamiento. Seguridad. También, que todos pasamos por muchas situaciones parecidas, pero que son situaciones que podemos superar. Que es posible seguir adelante. Aprendemos de estas lecciones y las implementamos en esas otras experiencias que podemos tener y siempre podemos seguir adelante. Por otra parte, gozar; obviamente la música es para eso y para disfrutársela.

¿Qué se viene de Natti Natasha para este nuevo año?

Muchas cosas nuevas. Muchas cosas interesantes. No las puedo decir, pero hay un proyecto muy chulo que viene en camino, que lo trabajé también mientras estaba embarazada. Y es un proyecto demasiado especial, estoy loca porque todo el mundo lo escuche, lo vea. Va a ser una experiencia inolvidable.



¿Podrían ilusionarse los fans colombianos?

¡Claro que sí! Óyeme… yo también estoy ilusionada. La realidad es que mi meta para el año que viene, y es lo que más quiero hacer, es poder salir de gira. Poder cantar y tener esa conexión, como yo digo, en directo con los fanáticos porque no hay una adrenalina mejor que esa. Yo siempre lo voy a decir, yo lo disfruto, la tarima es mi hogar, mi casa, porque ahí es donde yo dejo salir todas las energías que tengo, y yo sé que los fanáticos lo sienten porque ellos hacen lo mismo también.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

REDACCIÓN DOMINGO