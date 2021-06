La fiesta mexicana de Natalia Lafourcade tiene ‘after party’

Natalia Lafourcade (Ciudad de México, 1984) se dice a sí misma ‘Nat’: “Todos los días me repito: Nat, no hay prisa, estamos acá”. La paciencia que se autoimpone a diario le ha dado frutos: se ha ganado dos Grammy gringos y 12 latinos. De esta lista, cuatro llegaron a su repisa en el último año, todos otorgados a su proyecto Un canto por México Vol. 1.

Por encima de los trabajos de Fito Páez, Bad Bunny, J Balvin o Ricky Martin, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación consideró que este proyecto fue el mejor álbum del año.



(También puede leer: Presentan grabaciones inéditas de Joao Gilberto).



Se trata de una recopilación de grandes canciones que representan diferentes facetas de México. En él incluye grandes clásicos como Cucurrucucú paloma o El balajú. También varias canciones propias, regrabadas en nuevas versiones, como Para qué sufrir, que canta con Jorge Drexler, o Hasta la raíz.



Con una producción impecable, un trabajo vocal notable e invitados de lujo, este homenaje a la mexicanidad nació como parte de una iniciativa para reconstruir el Centro de Documentación del Son Jarocho, de la ciudad de Jáltipan de Morelos, pues con los terremotos del 2017 quedó devastado.



Lo primero fue un gran concierto que se celebró en noviembre de 2019, justo a tiempo. Luego, Lafourcade recopiló todo el repertorio de la presentación y armó el álbum.



El segundo volumen de este proyecto salió el mes pasado y fue la razón por la que EL TIEMPO se puso en contacto con la cantante, compositora y productora mexicana.

Una de sus primeras canciones muy exitosas fue En el 2000, que inauguraba una década. Pero ya han pasado varios años. ¿Cómo describe este periodo?

Cuando compuse En el 2000, nunca imaginé todo lo que me tocaría vivir. Yo tenía deseos de ser una artista: de cantar, de componer, de compartir, de tocar mi guitarra. Pero era reducido mi querer. Yo no tenía dimensiones de todo lo que esto implica, ni tenía idea de hasta qué punto podía llegar ni las cosas que he tenido que vivir.

¿Y qué cosas han sido?

Me ha tocado vivir un poquito de todo. Alcancé a experimentar lo último de la industria musical de antes, cuando te recogían en limusina sin importar si eras un artista que recién empezaba… ¡en limusina! Luego tuve que ver el cambio de la industria musical. Me tocó todo: el golpe de fama muy chiquita, y luego cinco años de confusión y de dudar de si quería dedicarme a la música. Me fui, lo solté todo, volví, comencé todo de nuevo. Vacié mi cuenta de banco, así, reventándome. Lo más bonito es que todavía falta mucho. A mí esto me sigue gustando. Creo que lo que hace la diferencia es poder compartir la música. Eso le da sentido.

Hace 20 años intentaba descifrar el futuro, lo que sería la década del 2000. Y ahora se va para atrás, a los grandes clásicos mexicanos…

Durante un periodo de mi carrera buscaba mucho acudir a sonidos internacionales. Buscaba mucho allá afuera. Y un día me di cuenta de que algo me estaba faltando, de que algo no terminaba de encajar en mi estructura. Supe que tenía que estudiar, prepararme. Y ahí fue cuando se me empezó a dar el encuentro con México: con Agustín Lara, Chavela Vargas, María Grever, con José Alfredo Jiménez.

Pensaba ‘claro, yo siempre escuchaba a Violeta Parra, pero nunca supe cómo cantarla’. Entonces di el paso: me aventé

a hacer un disco de estas características FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: La canción de Shakira que pocos conocen).



Fue empezar a hacer esas conexiones hacia atrás. Volví hacia aquello que oía en mi casa. Pensaba ‘claro, yo siempre escuchaba a Violeta Parra, pero nunca supe cómo cantarla’. Entonces di el paso: me aventé a hacer un disco de estas características. Lo hice casi que a escondidas, pero de repente la disquera lo quiso lanzar.

Lo hizo a escondidas y, sin embargo, se ganó el Grammy a mejor álbum del año. ¿Qué tal fue eso?

Recuerdo que estaba con mi familia y no tuve ni tiempo de conectar la computadora para reaccionar (por lo que la ceremonia fue virtual). Me puse tan nerviosa. Tenía a un montón de parientes y amigos alrededor que manoteaban y celebraban. Y la sorpresa no era porque no creyéramos que el proyecto era genial, sino por una cuestión de industria. Hay cosas que están establecidas. Tú sabes qué funciona en la radio, cuáles son lo números. No es difícil pensar que todo se lo van a quedar los artistas muy muy populares, que también son geniales. Y lo fácil también es suponer que proyectos como el mío ocupan otro lugar. Pero de repente gané y fue como… ‘es que no me lo puedo creer, ¡qué chingón!’.

¿Cómo fue la gestación de Un canto por México en sus dos volúmenes?

Ambos volúmenes juntan el repertorio musical del concierto que dimos. La idea nació de una iniciativa por reconstruir un espacio que fue muy afectado por los temblores y que apoya justamente la música tradicional, el folclor, el son jarocho. Y alrededor del son jarocho hay muchas actividades bonitas: el zapateo, el telar de cintura, la alfarería. Creíamos que recaudar fondos iba a ser una cuestión de meses, pero no era tan fácil y pasaron dos años...



(Entre otras lecturas: ‘Al aire’ la música de las regiones de Colombia).

¿Y cómo lo resolvieron?

De ahí salió la idea de hacer un concierto importante que permitiera reunir dinero, porque necesitábamos mucho. Y cuando teníamos a todos los artistas que iban a participar nos pareció que ese proyecto no podía quedarse solo en un show, tenía que inmortalizarse en un disco.

¿Y se hicieron los dos al tiempo?

Pues, cuando terminamos el primer volumen ya teníamos como el 70 por ciento del segundo terminado. Pero ahí vino la parte más sorprendente, y fue la cantidad de nuevos artistas que se unieron al proyecto: Rubén Blades, Caetano Veloso, Mare Advertencia, Ely Guerra, Silvana Estrada, entre otros.

Una de las participaciones que llaman la atención es la de Mon Laferte, porque además usted escogió canciones de ella. ¿O sea, que Un canto por México también es por un México plural?

Claro, como Chavela Vargas (o su propio padre, que también es chileno, como Laferte), hay personajes en encontraron su casa en México. Y es que aquí tenemos eso, de verdad, no porque sea mi país: aquí somos muy cálidos con la gente de fuera. Los abrazamos, les decimos ¡vengan! Mon Laferte es una figura muy importante acá. Su música captura el sentir de una época.



(Le recomendamos leer: Entrevista con Mon Laferte: ‘Soy una punk, folclórica y romántica’).



Era importante tenerla. Son muchas cosas las que se entrelazan en Un canto por México. No solo se trataba de traer a los compositores del pasado, sino a los de hoy. Por eso era valioso, también, cantar sus canciones, no buscar otras. Además, las que escogimos, que son tan bellas y fuertes. Este es un canto por un México internacional.

Aquí canta canciones de Laferte y otros compositores, pero ¿usted ha seguido componiendo?

Tengo una lista de canciones desesperadas porque las grabe. Y yo estoy desesperada por grabar. Pero todo tiene su tiempo. Si algo he aprendido con este proyecto, es a ser paciente. Creo que por ahora me tocaba estar en esto. Y si no me tocaba, pues ya me metí en este paquete y me toca terminarlo. Incluso creo que cualquier cosa que grabe o haga después va a estar influenciado por esto, y va a enriquecerlo. No tengo prisa.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz