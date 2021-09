Natalia Bedoya:‘En el reguetón es una pena como se les habla a las mujeres’

Un fin de semana en una finca en Guatavita para grabar un disco: el Quinteto Leopoldo Federico y Natalia Bedoya se encuentran en un estudio improvisado que se armó con premura, pero con todos los requerimientos técnicos, en la sala de la casa. Suena el bandoneón, que interpreta con maestría Giovanni Parra, director del grupo, y la voz de Natalia destila sentimiento: canta Malena, el legendario tango de Lucio Demare. Los demás –el resto de la banda, el productor e ingeniero de sonido Alejandro Sánchez y el melómano y escultor Ricardo Cabrera (esposo de Natalia)– escuchan y aportan.

“Esa noche hubo magia. Fue como si los ancestros de la laguna de Guatavita hubieran aparecido para flotar en el ambiente”. Natalia recuerda que cada una de las 11 canciones que integran Nostalgia solamente tuvieron dos tomas. “Casi que grabamos con el sonido en directo”, cuenta.



La actriz, cantante y compositora caldense llevaba años con los tangos atravesados en el alma. Nació en una tierra donde Carlos Gardel es el rey y hasta tenía uno escrito y guardado desde hacía tiempo –titulado No hay una noche en que yo no te llore–, así que lo incluyó en el álbum. Los clásicos del género Volver, Cambalache, Por una cabeza, El día que me quieras, Garganta con arena, Uno, Malena, Qué tango hay que cantar y Nostalgia tienen un soplo de nueva vida gracias al matiz de blues, jazz y rock que hay en la voz de Natalia.



“Giovanni Parra y yo nos debíamos un disco, luego de una década de amistad”, dice. “Nos conocimos cuando lo invité a hacer parte de mi espectáculo Martini Blues Cabaret. A él le pareció muy raro que quisiera integrar un bandoneón en una banda de jazz. Y aunque en principio interpretamos un tango, él termino tocando con nosotros blues y jazz... y fue maravilloso”.

Notablemente emocionada por el próximo lanzamiento de Nostalgia –que estará en plataformas digitales y en diciembre tendrá sus versiones en vinilo y CD– y preparando una gira por su natal Eje Cafetero, la cantante nos contó detalles de esta producción que la sacó de una profunda tristeza en que se sumió por la pandemia y que significó un reto vocal y una larga investigación para concertar la producción que querían.

Para llegar a ese fin de semana mágico hubo mucha preparación previa, ¿cierto?

Sí. Queríamos darle un tono erudito al disco, fue una de las cosas en las que más insistió mi esposo, que me animó mucho para hacerlo. Debíamos ser rigurosos con lo tradicional, no jugar a hacer una fusión moderna porque es la única manera en la que aparece el espíritu del tango, y Giovanni también fue muy estricto, me decía que tenía que ser muy precisa con las melodías, con las letras, el tango es una música que, para quienes la conocen, se la saben, la cantan, y si vamos a plantear este disco tenemos que tener esa conciencia. En la historia musical del tango hay muchas versiones de cada canción. Tuvimos que estudiar e investigar. El tango está presente porque estamos respetando la estructura, la armonía, la melodía, la poesía.

El tango destila sentimiento, es de los vestidos musicales más difíciles de usar por su manejo tan emocional.

Las canciones que elegimos fueron compuestas por hombres en los años 20 y 30, y en esa época la figura de la mujer en estos poetas y cantantes tenía un papel muy especial. La forma en la que ellos se referían al dolor que les causaba la ausencia de las mujeres, el abandono, la ruptura era de una majestuosidad hermosa, era pura poesía la forma en la que hacían que una mujer se sintiera extrañada, amada o deseada.

Para mí, cantar canciones escritas por hombres pensando en las mujeres para universalizarlas me ha llevado a trabajar en el sentido de las imágenes y las palabras, incluso, medírmele al lunfardo –una jerga popular y propia del río de La Plata–, que es complicado porque puede sonar un poco forzado si no eres de allá.

Natalia Bedoya es caldense. Foto: Natalia Bedoya Producciones

El tango en sus inicios era propio del arrabal, algo marginal, hasta prohibido.

Los que saben del género siempre les adjudican la raíz del tango a todos los inmigrantes que llegaron por el río de la Plata y desde Uruguay, trayendo una cantidad de corrientes musicales. Y donde se desarrollaban y crecían estos sonidos era en los cafés y en las apuestas de caballos, un mundo muy masculino. De hecho, al principio el tango se bailaba entre hombres, porque las mujeres no tenían acceso a ese contexto. Hubo cantantes, sin embargo, muy pocas, que incluso inspiraron mitos, como el de Malena. Ella es un misterio, nadie sabe quién era ella, pero sí existió, se llamaba María Elena Toledo y cantaba en los cafés. Es una figura que combina ficción y realidad, hay una magia muy fuerte alrededor porque era un universo masculino.

Pero la música, las emociones, el amor y el desamor no son de un género, y eso es lo que quiero transmitir con este trabajo.



Ahora la figura de la mujer está tan desbaratada desde las corrientes musicales más populares de la industria... el reguetón es lo más poderoso en este momento y pues es una pena cómo se le habla a la mujer y cómo ella permite que se le hable así.

Es bonito recordar esa manera en que los poetas sublimaban a las mujeres y la forma como Carlos Gardel logró que ese canto que venía del arrabal, de lo popular, trasuntara a todas las clases sociales, la manera en que trasladó el sentimiento de forma tan genuina y artesanal, y lo hizo universal.

¿Cuál es su intención principal con este álbum?

Es una forma de recordar lo lindo que es cantar canciones bonitas porque estos autores se demoraban tres años escribiendo una letra, se tomaban el tiempo de construir una poesía en un nivel muy elevado.

Además, qué pertinente este disco para poder contarles a las nuevas generaciones que hablar de amor, del deseo y de las mujeres tiene otras posibilidades y exigencias, y que de alguna manera son cosas que nos llevan a expresarnos mejor y a ser mejores, sentirnos mejores, volver al encanto del cortejo dulce, ese que vivieron nuestros abuelos y que seguro influyó en que duraran 70 años casados, que tuvieran esas familias enormes y nos dejaran unos legados tan poderosos. Estamos en un momento de mucho compromiso en el que los artistas tenemos que se ser muy conscientes de lo que estamos haciendo con la imaginación y la sensibilidad de la gente.

Amantes del tango hay de todas las edades, pero, sin duda, los mayores serán el público objetivo...

Una cosa que me pareció fuerte en la pandemia fue esa violencia que se dio con la generación de los abuelos, como eso de ‘son los más viejos, que se mueran’. Este disco está hecho en un homenaje profundo a toda esa generación que ha sido discriminada y que, para mí, es de las más mágicas porque fueron quienes nos transmitieron lo que somos hoy: valores, tradiciones, y me parece que merece mucho respeto y homenajes. Este disco está hecho con todo ese espíritu y con el de no haber pasado esta pandemia en vano: pasaron muchas cosas, perdimos a muchos seres queridos, perdimos sueños, tiempo, y eso tiene que dejarnos un aprendizaje y debe quedar plasmado de alguna manera en el corazón. Creo que estas canciones logran conectar con es sentir.

Cuénteme sobre la génesis de 'No hay una noche en que no te llore'.

La escribí cuando ni siquiera sabía que iba a hacer un disco, y en ese momento mi emoción era la de un tango. La canción nació a partir de una ruptura que me hizo reflexionar sobre una sensación universal: a pesar de que la relación que terminaba no dejaba hijos ni éramos casados, pensé en la tragedia que significa que se rompa una apuesta de amor. Es algo que se vuelve cotidiano pero es trágico que se rompan hogares con hijos.



La canción dice: “La alegría de la vida se esconde en los detalles y la ternura y el sosiego reparan el honor, pero no comprendemos la salud del alma y el ego triunfa y nos premia con medallas de dolor”.



Uno sale muy mal de la ruptura, se pierde la dignidad, el honor y lo único que ayuda a recomponer es volverse a querer uno mismo, pero es terrible que todo eso suceda para entender que el ego y el orgullo acaban con el amor.El amor es una tarea muy exigente, por eso hay tanta gente sola, porque hay que asumir la decisión con el compromiso completo, mientras tanto seguiremos viendo niños con padres separados, y relaciones ligeras... y la vida no es tan larga como para pensar que hay mucho tiempo para hacer esas apuestas. No hay una noche en que no te llore es una reflexión sobre la destrucción de un hogar.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta

