"Perdimos a nuestra maravillosa madre a quien se la llevó una enfermedad mental", indicaron Wynnona y su hermana Ashley en Instagram. Algunos medios informaron que Naomi batalló con una depresión profunda durante los últimos años de su vida.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante de country Naomi Judd Foto: Wikipedia- Creative Commons

Naomi y Wynonna formaron su dúo al final de la década de 1970, logrando varios premios, entre ellos cinco Grammys. Algunas de sus canciones más populares son "Love Can Build A Bridge", "Mama He's Crazy" y "Girls 'Night Out".





Pese a su ruptura en 1983, el dúo volvió a reunirse para giras y eventos especiales, pero quedó oficialmente disuelto en 1991, cuando Naomi fue diagnosticada con hepatitis C. Debían volver a los escenarios en en el otoño boreal.



El Salón de la Fama de la Música Country había anunciado que las Judds se le unirían en mayo por haber logrado "haver volver el country a sus raíces en los años 1980 con canciones ligeras y melodías influenciadas por la música folk tradicional, el blues acústico y por su armonía familiar".



AFP

Otras noticias