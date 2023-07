Con una sonrisa de oreja a oreja, gafas oscuras, camiseta esqueleto y sus ya incontables tatuajes en la piel, Nanpa Básico saludo emocionado. No es para menos, pues España, Chile, Argentina y Estados Unidos han abrazado el rap y los experimentos musicales con el que este artista colombiano ha afianzado su carrera.

“Siento que hay ciertas cosas que como que te desbloquean el mundo, que como cuando juegas la Playstation, y eso como que en mi cerebro dice que no te preocupes, hermano, que Dios está contigo y que donde te pongan vas a ser capaz y creo que desde ahí eso me ha permitido empezar hacer eso, hacer planes sin miedo, ir a festivales sin miedo, me afiancé en mi concepto, en mi música, en mi banda, en mi cosa y siento que hay un proceso más adulto ahora”, revela emocionado.



Tampoco ha tenido temor de hurgar en otras sonoridades y saltarse un poco los límites de su género musical. Así lo hizo con su reciente sencillo, Nunca tuve tanto, junto a la intérprete mexicana Ximena Sariñana. “Cuando rompes eso aprendes (...).Tú sabes que el pop mainstream en Colombia nunca se juntaría con el rap. Esta posibilidad de un proceso que tengo en México es como un espaldarazo bonito de la gente”, recalca Nanpa, que no hizo ni un rap ni nada pop con Sariñana, sino un reggae.



(Puede interesarle: El rock es ‘duro de matar’).

Facebook Twitter Linkedin

Nanpa Básico está dejando todo en escenarios de Europa y Latinoamérica. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

“Este año ha sido muy hermoso en ese sentido porque me ha abierto puertas que no pensé se pudieran abrir. Ahora vuelvo al pop a México a grabar un video con las Ha*Ash y te voy a adelantar que voy a hacer una canción con mis dos raperos españoles favoritos: ZPU y Nash en una sola canción, no se juntaban hace más de 15 años”, comenta emocionado.

Vienen más colaboraciones, más conciertos y más espacio para seguir creando. Mientras tanto, el artista paisa se le midió a nuestro Cuestionario sonoro.

¿Canta lo que vive, qué está viviendo ahora?

Estoy supertranquilo, estoy dedicado más en cuestiones de tiempo a mi familia. Como sabes, tengo cuatro hijos y obviamente por este sueño eso me implicaba no estar tanto tiempo con ellos, y ahora logré un equilibrio, dedicado a mi familia, como nunca.

¿Canta en la ducha?

Todo el tiempo, hermano. En la ducha estás desnudo y no te juzgan mientras cantas.

¿A qué artista imitaba cuándo era niño?

Yo imitaba a Darío Gómez.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

La guitarra, hermano, nunca pude con la guitarra, y la amo con toda mi fuerza.

¿Qué lugar lo inspira?

Mi estudio, aquí en la casa y los lugares que tienen mucha naturaleza. Realmente mi inspiración es mi madre.

¿Qué canción lo hace llorar?

Razones, de Bebe.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Creo que mi mamá no cantaba, hacía como el hm, hm, hm, y me hacía dormir con eso.

¿Con quién le hubiera encantado compartir escenario?

Con Don Vicente (Fernández) y me hubiera encantado con el maestro Darío Gómez, obvio.



(Otro tema: Charlie Watts, de los Rolling Stones, revive con una poderosa selección de jazz).

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Las del rap viejito, las de Asilo 38, la de Mamá déjame fumar, la de Tres Coronas-Falsedades.

¿Tiene algún miedo como artista?

Sí, tengo miedo a violentar mis principios, que por dinero o por fama que en algún momento pierda el suelo y me falle a mí mismo.

Un sonido que adore…

Adoro la voz de mis hijos.

Y un sonido que no le guste…

No me gusta que la gente pite.

Dígame sus canciones para prender una fiesta

Pondría Good Coffee, de la rapera francesa Danitsa, y de Colombia, Mamá déjame fumar, eso aquí es un himno de todas la generaciones, mi hermano.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

​@AndresHoy1

Más noticias en EL TIEMPO