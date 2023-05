Desde hace una década, aproximadamente, la escritora profesora cartagenera Nadia Celis venía investigando sobre la relación entre amor, violencia y poder en el universo literario Gabriel García Márquez, uno de sus autores favoritos.



Por eso, cuando se abrió al público el archivo personal del nobel cataquero en el Harry Ransom Center, en Estados Unidos, para Celis, especialista en Estudios de Mujer y Género, se convirtió en el mejor de los regalos. Allí nació ‘Crónica de amor terrible’, su nuevo libro que está poniendo en las librerías colombianas.

Celis, radicada desde hace varios años en ese país, es profesora en Bowdoin College, ubicado en el estado de Maine. Luego de formarse en Lingüística y Literatura en su natal Cartagena, se doctoró en Letras en Rugers, The State University of New Jersey.



De allí, que aprovechó para pedir una beca con el fin de darse tiempo en el “soñado templo” donde reposan los libros y documentos del autor de ‘Cien años de soledad’. “Me fui por dos veranos con mi familia a Austin para sumergirme en ellos en el Harry Ransom Center. Fue una experiencia fascinante. De hecho, lo primero que escribí sobre esa visita fue una crónica sobre el nuevo hogar del legado de Gabo titulada ‘Macondo en Austin’, cuenta.



Describe ese lugar como un lugar casi sagrado, donde “se respira un respeto solemne por el poder de la palabra y la cultura. Tanto por quienes trabajan en el lugar, que tiene un equipo increíble de curadores, bibliotecarios y restauradores, como por los investigadores que lo visitan, cuyo rigor y devoción por sus autores es notable”.



Fue en esos días de investigación donde Celis, sin proponérselo, dio con uno de los borradores previos de ‘Crónica de una muerte anunciada’, que al final incluía un epílogo que Gabo le había puesto y que para la edición final fue retirado.

El libro de Celis es de Editorial Lumen.

Aunque el interés de la investigadora cartagenera era reunir información para un artículo sobre el popular misterio de quién deshonró a Ángela Vicario, el epílogo le cambió el rumbo de su trabajo.



“Allí afirmaba el narrador, claramente identificado con García Márquez, que la historia de la reconciliación de los esposos en ‘Crónica de una muerte anunciada’ tenía una base real. Aunque me resultaba increíble, no pude resistir la tentación de seguir esa pista e ir en busca de los sucesos detrás de la historia de amor en la novela”.



Celis explica que el epílogo no era del todo secreto porque fue publicado como un artículo suelto meses después del lanzamiento de la novela, bajo el título ‘El cuento del cuento’. “Quizás por ese título nadie se lo había tomado en serio. Lo ‘secreto’, o al menos desconocido para el público, era la historia real de los esposos que, a diferencia de la víctima obvia del suceso original, seguían vivos cuando salió la novela”, explica.

Los hallazgos

Entre las primeras cosas que Celis encontró fue una entrevista a la novia devuelta. “Se llamaba Margarita Chica Salas y desde que leí su testimonio supe que no iba a poder descansar hasta que contara su historia”, comenta.



Si bien, su interés investigativo era, ante todo, de corte de crítica literaria, la anécdota de color sobre Margarita Chica, fue madurando en la mente de la profesora hasta el punto, como anota, de “reinventarla como escritora”.



“Al final, me tocó hacer lo mismo que a García Márquez en su ‘muerte anunciada’. Tuve que meterme en el libro en primera persona para guiar a mis lectores por lo que se me fue convirtiendo en una madeja de hechos y voces de otro modo inmanejable. Así terminé volviéndome personaje de ‘Crónica de un amor terrible’, que algunos han llamado una “novela”, aunque se trata de un texto de no ficción, a diferencia del de García Márquez”, explica.



Precisamente, el título de su libro le ofrece al lector las primeras pistas de lo que se encontrará a medida que avance en la lectura de sus páginas.



“Decía el narrador del epílogo en cuestión que, al escuchar el rumor del retorno de la pareja, se había dado cuenta de que la novela que él estaba por escribir no era ‘la historia de un crimen atroz’ que le quitó la vida a su amigo, como él se la había imaginado, sino ‘la historia secreta de un amor terrible’”, comenta Celis.



Como investigadora, ella se inclina por creer que el interés de Gabo al definir la trama de la novela fue decidirse más por la primera hipótesis, es decir, contar el cuento del ‘crimen atroz’. “La mía es, en cambio, la historia del amor terrible”, dice la autora, quien hace su propia lectura de los hechos.



“Desde el punto de vista del autor, lo terrible de este amor es el hecho de que surge del asesinato de su amigo detonado por la devolución de la novia. Para mí lo terrible está en que tanto el hombre que la desflora como el esposo que la devuelve, como los hermanos que matan y hasta el autor que le inventa un final feliz actúan de manera abusiva sobre el personaje, y sobre la mujer real que dio lugar a esta historia. Todo en nombre del amor”, comenta.



Y ese es, justamente, el interés de Celis al escribir este nuevo libro: indagar en esa historia de amor para cuestionar, en últimas, la educación sentimental.

“Me interesan sobre todo las formas de violencia que se esconden tras la idealización del amor romántico, la manera en que las mujeres de hoy seguimos renunciando a deseos y ambiciones propias para adecuarnos a ese ideal y cómo seguimos sufriendo sus terribles efectos en formas a veces sutiles, y a veces tan gráficas y contundentes como los feminicidios que nos acechan a diario en Colombia y Latinoamérica”, reflexiona la investigadora.



Celis anota que en el mismo manuscrito tardío donde está el epílogo se puede aún leer a contraluz algunas de las supresiones finales que dieron lugar a los más sonados “misterios” que esconde la novela.



“Entre esas supresiones está un pasaje en el que el futuro esposo confronta a la novia antes de casarse porque se ha enterado del rumor de que no es virgen. Ese rumor corría en el pueblo de la novela hasta poco antes de la última versión, y en el real, Sucre-Sucre, donde el noviazgo anterior de Margarita Chica con Cayetano, el asesinado, era un hecho públicamente conocido. Es además un dato muy importante porque la afirmación de que no era posible que Ángela Vicario y Santiago Nasar hubieran podido jamás estar juntos, se usa para convencer a los lectores de la inocencia del muerto y la mentira de la acusadora”, explica.



Otro descubrimiento fascinante que hizo la escritora fue el de unos libros de recortes que documentan el ascenso de la figura de García Márquez a nivel global.



“Allí me encontré con el tremendo acontecimiento editorial que fue la publicación de ‘Crónica…’. Un millón ciento cincuenta mil ejemplares fueron lanzados al mismo tiempo en cuatro ciudades, de los cuales se vendieron 34 mil el primer día solo en Madrid. Tanto ese éxito muy “anunciado” como el cubrimiento de prensa de los hechos tras la novela, juegan también un papel en la vida de la novia devuelta después de la publicación de su historia”, dice la autora.



De hecho, ella dedica un capítulo a lo que fue la campaña de expectativa de publicación de este libro de Gabo, que ella califica como “un fenómeno descomunal de masas”. “Sus reverberaciones se siguen sintiendo en los millones de lectores a nivel mundial que continúan leyendo la novela. La magnitud de ese fenómeno hizo aún más desproporcionada la relación entre la palabra de García Márquez y la de la mujer cuya historia él había recreado”.

Celis es es profesora en Bowdoin College, ubicado en el estado de Maine. Tiene un doctorado en Letras en Rugers, The State University of New Jersey.

En el Macondo Gabo

Fue tal la fascinación de este proceso investigativo, que Celis viajó hasta la propia población de Sucre-Sucre, donde se inspira ‘Crónica de una muerte anunciada’, para comprobar si el fantasma de la historia sigue rondando sus calles. Además, se entrevistó para este libro con hermanos y familiares de Gabo.



La autora anota que el “fantasma” no solo sigue flotando en el aire del lugar, sino que la distancia de los años ha logrado esa magia que solo consigue la literatura.



“Sigue el fantasma de lo contado por García Márquez, cuya versión de la ‘muerte anunciada’ es ya indistinguible de lo real en lo que la gente recuerda. La de Sucre-Sucre es además una parada indispensable para los ‘gabólogos’, pues de allí surgen las historias de las primeras novelas de García Márquez, entre ellas, ‘La mala hora’, basada en otro crimen por honor ocurrido en ese pueblo, y ‘El Coronel no tiene quien le escriba’”, explica Celis.



Incluso, para ella el primer “Macondo”, que aparece en cuentos como ‘Los funerales de la mama grande’ surge también de la experiencia de Sucre-Sucre, aunque García Márquez solo admite su tremenda influencia en 'Vivir para contarla'. “Más allá de la ficción, -anota- la región de La Mojana es geográfica y culturalmente extraordinaria”.



La investigadora aprovecha para analizar cómo ‘Crónica de una muerte anunciada’ les cambió la vida “por segunda vez” a las verdaderas personas que inspiraron los personajes del libro de Gabo.



“No solo por las licencias que se tomó el escritor en la recreación de la tragedia original sino por el cubrimiento periodístico que la sucedió, en el cual García Márquez también estuvo involucrado. Para el caso específico de Margarita Chica, su identificación como la ‘novia devuelta’ significó el desdibujamiento de la verdadera vida de una mujer que, tras treinta años de haber sido humillada públicamente, se había hecho una vida como modista y bordadora. Tras la publicación de la novela, Margarita tuvo que enfrentarse de nuevo al patíbulo de una opinión pública que, con base en la versión contada por García Márquez, la consideró desde entonces como una mentirosa”, comenta Celis.



A lo largo de la recolección de información para su libro, Celis tuvo la oportunidad de conocer a Jaime García Márquez, entre otros parientes del famoso escritor cataquero. Para la tanto Jaime como Eligio García Márquez fueron grandes amigos y cómplices en el proceso creativo de su hermano.



“No obstante, para el caso de esta novela, ellos no fueron los más decisivos, pues eran apenas unos niños cuando el crimen ocurrió. Luis Enrique, el segundo de los hermanos, estaba mucho mejor enterado de los eventos originales”, explica.



Sin embargo, la sorpresa más grata para Celis en esta investigación es que la mayor influencia para este libro de Gabo, fue el de sus hermanas, “de cuya participación en la obra de su hermano se ha dicho muy poco”.



“A Ligia, por ejemplo, la recuerdan como ‘la historiadora de la familia’, fuente de datos clave para ‘Gabito’ y para sus biógrafos. Margot, Aida y Rita, por su parte, fueron la fuente más directa de la historia de la ‘novia devuelta’ pues eran amigas de Margarita Chica, y continuaron siéndolo después del crimen, hasta que la novela publicada por el hermano les enfrió la relación”, revela la investigadora.



Sin duda, ‘Crónica de un amor terrible’ ha sido uno de los viajes más fascinantes que ha hecho la cartagenera Nadia Celis, desde cuando ‘Crónica de una muerte anunciada’ cayó en sus manos cuando era apenas una niña, mucho antes de que, luego, en el colegio se lo mandaron a leer de tarea.



Aunque no es su libro preferido de Gabo. “Es difícil decidir. El más directamente influyente ha sido ‘El amor en los tiempos del cólera’, pero llevo años enseñando y escribiendo sobre ‘Cien años de soledad’, y no tengo duda de que es su mayor aporte a la literatura mundial”, dice.



Por eso, si tuviera la oportunidad de sentarse a tomar un café con alguno de los personajes de García Márquez, Celis no duda en responder que la elegida sería Úrsula Buendía.



“A lo largo de ese más de un siglo de sacrificio y soledad se tragó demasiadas palabras. Estoy convencida de que solo ella podría darnos las claves para superar las taras que destruyeron a su estirpe y aprovechar mejor la única oportunidad que los habitantes del Macondo colombiano de todos los días tenemos en esta tierra”, anota.



Finalmente, como profunda investigadora y conocedora de la obra de nuestro nobel de literatura, Celis no encuentra muy razonable el reciente anuncio que se hizo de publicar el próximo año su novela inédita ‘En agosto nos vemos’.



“Leí los varios manuscritos de esta novela y me pareció muy prudente no haberla publicado, principalmente porque no había novela sino una serie de manuscritos incompletos. No sé exactamente cómo han subsanado ese impase para hacerla publicable ni puedo juzgar las motivaciones. En todo caso, tengo la impresión de que el hecho de sacarla a la luz vendrá más a satisfacer una curiosidad de sus lectores que a hacer un aporte significativo a su legado literario”, concluye.



