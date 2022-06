Este miércoles 8 de junio, varios artistas nacionales e internacionales brindarán un concierto benéfico que pretende reunir fondos para cubrir los gastos médicos del cantante Chyno Miranda.



Sin embargo, un hecho que sorprendió a los fanáticos de Chino y Nacho fue que Miguel Mendoza, más conocido como Nacho, no se presentará en el escenario de Miami ese día.

¿Por qué no estará Nacho?

Ante esto, se generaron muchas teorías que juzgaban la ausencia del intérprete venezolano en el evento. Fue por esto que Jeff Cárdenas, productor y dueño de Noxo Studios, aclaró por medio de sus historias de Instagram que el cantante había sido una de las primeras personas que se había comunicado con él para asistir al concierto.



“Yo me comuniqué con Nacho apenas surgió la idea y le dije lo que queríamos hacer y que creemos que sería bestial que él estuviera en el evento. Pero no me pudo confirmar porque ya tenía compromisos en República Dominicana. Sin embargo, estoy en constante comunicación con él”, dijo el productor.

Por su parte, este 3 de junio, el intérprete de ‘Andas en mi cabeza’ les recordó a sus seguidores la invitación al concierto, organizado por los influencers Richard Encanto y Nangel Menez.

La recuperación de Chyno

En septiembre de 2021, el cantante Jesús Miranda, más conocido como Chyno, anunció su retiro temporal de la música y las redes sociales debido a complicaciones de su estado de salud.



Sus dificultades empezaron en 2020, cuando el artista contrajo covid-19, enfermedad que le dejó una neuropatía periférica y luego una encefalitis como secuela, las cuales lo mantuvieron un tiempo en coma y luego paralizado.

Tras algunos meses de recuperación, Chyno reapareció en redes sociales en mayo de este año para agradecer el apoyo que está recibiendo y la organización del concierto en su honor.



“Quiero decirle a todos mis amigos y colegas que gracias por estar en La Scala este 8 de junio, no pueden faltar ustedes mi gente, los espero allá en La Scala (centro de espectáculos). Bueno no los espero, voy a estar ahí de corazón, pero les mando un fuerte abrazo”, dijo en sus redes.

Por ahora, en el festival #TodosSomosChyno estarán cantantes e ‘influencers’ como Servando y Florentino, Víctor Drija, Reggi ‘El Auténtico’, Marko, Jonathan Moly, Víctor Muñoz, Nelson Bustamante, Jorge Luis Chacín, Maffio, Ronald Borjas, Motiff, Mermelada Bunch, Cáceres, Sharlene y 'Beta' Mejía.

