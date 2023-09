La Feria Internacional de Libro de Nueva York, ocho editoriales de América Latina, una de España y otra de Estados Unidos se unieron para crear Las Yubartas, premio hispanoamericano de narrativa que reconoce los cambios que está teniendo la narrativa en el mundo y que busca darle visibilidad a la literatura hispana.

El premio Las Yubartas tiene unas características que lo hacen único: por un lado, permite la participación de libros intergenéricos e interdisciplinarios, lo cual significa que pueden participar todos los libros de narrativa, incluidos aquellos que ronden sus límites: las novelas, los cuentos, los cuentos en verso, los ensayos novelísticos, etcétera, y también de los géneros convencionales (novela y cuento), siempre y cuando sean obras literarias y no de corte académico o informativo.



La mayoría de los premios de narrativa que existen en español se decantan por uno solo de los géneros.



La otra de las características que lo hacen particular es que podrán participar libros escritos en español, sin importar la nacionalidad del escritor, y libros raros bilingües o donde la traducción sea una herramienta literaria o donde se inventen nuevos idiomas, siempre y cuando se tome en cuenta el español como idioma de referencia.



“Esto lo convierte en un premio que va más allá de las naciones”, explica Pedro Lemus, editor de narrativa de Laguna Libros, editorial colombiana que participa en Las Yubartas.



Estas características hacen que Las Yubartas recoja y reconozca que los límites entre los géneros literarios son cada vez más difusos, que el español está teniendo transformaciones en países como Estados Unidos y que se encuentra en todo el mundo.



Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad y el libro ganador recibirá 4200 dólares como anticipo de los derechos de autor y la publicación del libro en las 10 editoriales y sus respectivos países, entre ellas, Laguna Libros como participante de Colombia.



Las demás editoriales son: Hueders de Chile, Pesopluma de Perú, Sigilo de Argentina, Dum Dum de Bolivia, Severo de Ecuador, HUM de Uruguay, Las afueras de España, Antílope de México y Chatos Inhumanos de Estados Unidos.



De acuerdo con Pedro Lemus, “las editoriales independientes creemos en las alianzas y sabemos que los esfuerzos compartidos nos permiten llegar más lejos. En Laguna ya ha habido grandes experiencias”.



Así, el premio no solo busca incentivar y promover la literatura hispanoamericana, sino también reflejar la vitalidad y diversidad de los ecosistemas literarios y editoriales en la región.



El plazo para entregar los textos es hasta el 15 de diciembre y el ganador se conocerá antes del 30 de abril de 2024.



Para mayor información visitar el siguiente link:



https://filnyc.org/las-yubartas/