Nabález, el bogotano nominado a Compositor del Año

Nabález, nombre artístico de Felipe González Abad, es un compositor, productor y cantante bogotano, reconocido en la industria por su trabajo junto a artistas de renombre como J Balvin, Andrés Cepeda, Morat, Katy Perry y Tini.



Su destacada carrera musical lo ha llevado a estar nominado en los Latin Grammys 2022 a Mejor Nuevo Artista. Y esta semana recibió la noticia de que es uno de los candidatos a llevarse el galardón de Compositor del Año y de Álbum del Año (por su trabajo en el disco Décimo Cuarto de Andrés Cepeda, con quien ya había recibido nominación en 2020 con Trece), en estos mismos premios que se celebrarán el 16 de noviembre.



(Lea además: Joan Tanok, el abogado que se dejó tentar por el pop urbano)

El bogotano, que saltó a la fama con La Correcta, su primer sencillo junto a Morat, habló con EL TIEMPO sobre sus nominaciones y proyectos musicales.

En la industria todo nace de una canción. Puedes tener una excelente estrategia de márketing, videoclip, portada, la colaboración musical más increíble, pero si no hay una buena canción, no hay nada. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué significa para usted ser nominado en la categoría de Compositor del Año en esta edición?



Es la más importante de mi carrera. Creo que es la nominación más ‘chimba’ y bacana de todas. Es encontrarle validez a las horas en el estudio, al trasnocho, a la demora de más que tuviste con un artista, al viajar seis veces en el mes, o el faltar al cumpleaños de la tía. Todo eso vale la pena cuando la Academia te reconoce ese trabajo como compositor. En la industria todo nace de una canción. Puedes tener una excelente estrategia de márketing, un excelente videoclip, una excelente portada, la colaboración musical más increíble, pero si no hay una buena canción, no hay nada. Estás maquillando algo que no está bien. Todo parte de una canción y se me hace muy lindo que la Academia nomine y premie a los creadores de estas composiciones.

¿Qué hace una ‘buena canción’?



Yo creo que las canciones son un reflejo de cómo la gente se identifica o se comunica. Y a medida que eso sea más alineado, la canción es más o menos buena. Entonces ¿cómo se están enamorando las niñas de 18 o 19 años hoy en día? Morat te lo sabe explicar perfectamente. ¿Qué está pasando en las discotecas? De pronto el reguetón te lo explica mejor. Las canciones son buenas a medida que la gente se vaya identificando con ellas y vayan siendo parte de su día a día.



(Siga leyendo: Lucas Saboya, el maestro del tiple que se oye hasta en Corea)

¿Cree que eso es lo que caracterizó a las canciones por las que está nominado este año?



Yo creo que sí. Canciones como Salir con vida de Morat junto a Feid hablan del desamor de una manera como nunca antes lo habíamos escrito. Una persona que casi que agoniza en una relación que al principio puede ser muy bonita, pero poquito a poquito va carcomiendo y lo único que se quiere es salir con vida. Y es muy relacionable. Otra canción, por ejemplo, Te vale madre, de Matisse con Edén Muñoz, es un dicho mexicano que está de moda: ‘ah, es que te vale madre, güey’. Fue una canción top de las listas de Billboard en Estados Unidos, y la gente se identifica mucho por solo el título.

Ha colaborado con artistas de diversas nacionalidades y géneros. ¿Qué efectos tiene esta diversidad cultural en su proceso de composición?



Tienes que tener la capacidad de jugar en diferentes posiciones, como si fueras un equipo de fútbol. Jugar de arquero, defensa, director técnico, o estar en la banca. Entendiendo la música por entender la música. A través de la versatilidad y a través de ser como un poquito camaleónico.

De todas las canciones por las que fue nominado este año, ¿hay una favorita?



Definitivamente tiene que ser Salir con vida, que mezcla a dos artistas de dos mundos completamente distintos, a través de una canción que es muy identificable con cualquiera de los dos.



(También: 'El Cocha’ Molina construye un legado para la historia del vallenato)

Su primera nominación al Grammy fue en 2020 con 'Trece' de Andrés Cepeda, y este año nuevamente está nominado por 'Décimo Cuarto'. ¿Qué tiene de especial el trabajo con Cepeda?



Hay un dicho súper colombiano que yo creo que aplica específicamente para esta ocasión y es “le cogí el tiro”. Uno le coge el tiro a Cepeda y uno sabe qué diría, además de que es un artista que, así como habla, es como canta. Tiene muchas cosas muy lindas en su proyecto: sus melodías, sus letras, su música. Él es muy honesto, muy directo.

En su carrera ha desempeñado roles como compositor, productor y cantante. ¿Cómo logra encontrar el equilibrio?



A través de las canciones, es una aventura literalmente. Hay canciones que me quedo para mí y que defiendo para mí, pero hay canciones que sí me gusta pensar que son para otras personas. Entonces uno va balanceando. La carrera como autor puede ser mucho más versátil porque puedo escribir regional mexicano, reguetón, electrónica, pop, rock. Pero a través de la propuesta artística sí tiene que haber algo más lineal, que tenga sentido. Y siempre procuro favorecer a la canción. Si yo la puedo defender mejor que otro artista, la voy a defender a diestra y siniestra, pero si se la mando a otro artista, no importa qué tan grande o pequeño sea, y la puede defender mejor, adelante.

¿Qué es lo que identifica la propuesta artística de Nabález?



Que tiene un toque de picardía en las letras, por ejemplo, hay una canción que se llama Ese fui yo y tiene una frase que dice: “Aquí está tu admirador secreto y esta noche pa’ tu casa voy, conozco a un amigo que le gustas y no te diré quién soy”. Ese toque de picardía me gusta mucho en las letras, casi rayando con lo cómico. Que genere sentimientos que de pronto una balada tradicional no va a generar y a través de la risa creo que puedo lograr esos sentimientos.

El género regional mexicano se ha prestado de una manera muy noble para otros géneros musicales: para el reguetón, el pop, lo tropical, el trap, lo urbano. FACEBOOK

TWITTER

Usted ha estado explorando el género regional mexicano durante varios años, ¿a qué atribuye esta creciente popularización del género?



Puede ser debido a tantos artistas colaborando con el género regional mexicano. Vemos a Maluma con Grupo Firme, a Camilo con Karin León, a Tini con Christian Nodal. También porque México es un país enorme en su población. Eso hace que sea un género muy atractivo. Así mismo, los compositores, productores y artistas hemos encontrado la manera de fusionarlo. Y se ha prestado de una manera muy noble para otros géneros musicales: para el reguetón, el pop, lo tropical, el trap, lo urbano. Siendo un género con tanto carácter, se ha prestado para fusionarse.



(Le puede interesar: Peso Pluma, Bad Bunny y Karol G, los más galardonados en los Premios Billboard Latinos)

¿Con quién le gustaría hacer una colaboración?



Me fascina Christian Nodal, se me hace que todavía sigue siendo uno de los grandes exponentes del regional mexicano y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Yéndonos a la cuota colombiana y femenina, Shakira. Me interesa mucho más escribirle una canción que colaborar con ella. Si vamos más hacia el anglo, Bruno Mars.

¿Habrá alguna transformación en su carrera a partir de esta nominación?



Definitivamente sí, y es que yo creo que le estoy ‘parando mucha más bolas’ a la carrera como compositor. La faceta como artista me gusta y es una carrera que llevo muy para mí, muy personal. Si la gente conecta con las canciones, me parece brutal, pero si de pronto no conecta me despreocupo un poquito, la verdad. Lo que me interesa mucho es crecer como compositor, creo que estamos en un momento muy lindo los compositores en general. Están teniendo una luz y un spotlight que nunca antes se había visto. Eso me gusta mucho, se me hace muy bonito cómo están buscando ese protagonismo los autores y autoras de la industria. Eso es lo que se viene, explorar muchos géneros y sentarme a escribir con artistas que admiro mucho.

LUISA VELA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO