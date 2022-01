El vínculo que existe entre la canción El hombre que yo amo y su intérprete, la chilena Myriam Hernández, es indisoluble. Han pasado poco más de 30 años desde que conquistó el continente con su potente voz y una letra que destilaba romance hasta el tuétano. Con ese tema se metió entre los diez más populares de Billboard de la década de los 90 y abrió las puertas para que sus siguientes producciones –Se me fue, Un hombre secreto, Eres, Si no fueras tú, Huele a peligro, Te pareces tanto a él, Herida, He vuelto por ti– también fueran un éxito.

Pasaron diez años para que Myriam produjera un álbum de canciones inéditas, tiempo en que se dedicó a hacer giras y presentaciones en teatros. “Es que no me enamoraba de ninguna canción, te lo juro, era tremendo porque me decía: ‘No puedo dejar pasar más tiempo sin tener una canción nueva’. Ya estaba muy angustiada. Hasta que me encontré con Jacobo Calderón”.



Calderón es hijo de Juan Carlos Calderón, una dinastía de compositores españoles que tiene a cuestas éxitos de Nino Bravo, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Manuel Mijares o Alejandra Guzmán.



“Jacobo es un tremendo productor. Él me envió algunas canciones y compusimos otras juntos, quedé enamorada de este disco. Por eso me animé a grabarlo”, cuenta Hernández en una conversación vía Zoom con EL TIEMPO.



Sinergia es el título del décimo álbum de la chilena y que marca su regreso con nuevas composiciones: Hasta aquí, Ya es tarde, y Te quiero, ti amo, entre otras. El más reciente lanzamiento fue Dunas, una colaboración con la también chilena y reina del electropop latinoamericano, Javiera Mena.



“El álbum tiene una energía muy romántica, habla no solamente del amor de pareja, sino del amor propio. Hay canciones divertidas, otras más profundas que hablan de ese sentimiento que trasciende; tocamos todas las clases de amor con las que se sentirán identificados muchos, porque eso es lo que me ha gustado hacer, historias fáciles de digerir y de apropiar. Y en cuanto al sonido, es muy fresco, actual, pero sigue siendo muy romántico, con cuerdas que acompañan las canciones”, cuenta la baladista.

Después de su paso por una docena de ciudades en Estados Unidos, además de Puerto Rico y República Dominicana, Sinergia Tour llegará a Colombia con dos conciertos, los días 29 y 30 de abril, en Bogotá (Movistar Arena) y Medellín (La Macarena), junto con el dúo argentino Pimpinela. Myriam Hernández incluirá en su repertorio las canciones de su nuevo trabajo discográfico y sus grandes clásicos.



“Siempre logro reencantarme con esos éxitos que llevan ya mucho tiempo, porque es inevitable no cantarlos en un show, por eso procuro darles algo distinto. Los arreglos del tour Sinergia los hizo Jacobo Calderón y son muy variados, les imprimió nuevos sonidos y elementos a cada canción, pero se mantiene la esencia, aunque hay sorpresas sobre cómo presentas esos clásicos en el escenario de manera que sean diferentes, que tengan nueva estructura, que suenen distinto”.



La voz de Myriam Raquel Hernández Navarro, de 56 años, está intacta; todos los días toma vitaminas para evitar resfriados y hace ejercicios vocales y de reposos para cuidarla. “También tengo una obsesión con el cutis, me lo cuido mucho. Tengo buena genética, pero me hago mis tratamientos, hago ejercicio, como saludable, tomo mucha agua... lo que hay que hacer para estar bien”, dice la artista, que lleva 28 años casada y tiene dos hijos.



“Volver a sentir al público en vivo es impagable y es difícil de describir. Es una emoción intensa”, asegura mientras se confirman nuevas fechas de su gira en Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica y más ciudades de Estados Unidos.Para mayor información sobre precios de boletería para los conciertos en Colombia, consulte www.movistararena.co y www.latiquetera.com

