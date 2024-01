Myriam Hernández: 'La gente querrá seguir oyendo música que le cante al amor' 

A donde vaya, Myriam Hernández lleva consigo el poderoso impacto de los versos de El hombre que yo amo, canción que grabó en 1988. Tan fuerte es que el año pasado fue noticia cuando Karol G la invitó a cantar con ella en uno de sus multitudinarios conciertos e interpretaron justo esa canción.

Para la artista chilena es un himno de su carrera, siempre presente en sus conciertos. Aun así, Hernández sigue, después de tanto tiempo, sacando canciones nuevas y marcando en listas y, ahora, en cifras de reproducciones. El año pasado su canción Nos lo hemos dicho todo, una de las que integran Tauro –álbum que estrena esta semana–, le dio buenos resultados, sin necesidad de salirse del género en el que creció como artista: el de la balada.



“Este nuevo disco –dice el comunicado de la artista sobre Tauro– reúne los cuatro sencillos estrenados durante el último año: Nos lo hemos dicho todo, Invencible, Solo cuídate y adiós y Con los cinco sentidos, que ya suman más de 11 millones de reproducciones en YouTube y Spotify”. A estas canciones se les suman otras seis inéditas que completan el álbum que la chilena promueve ahora y que, seguramente, presentará en vivo cuando visite a Colombia en mayo.

La chilena iba a venir al país, inicialmente, en agosto del 2023, pero esto se aplazó. Justo antes del aplazamiento, la cantante había tenido una charla con EL TIEMPO en la que relató que esbozaba el álbum, que entonces no tenía título, cuya primera canción, Nos lo hemos dicho todo, ya habría caminos.



Ahora sabemos que se trata de Tauro. El título –reza el comunicado– “define la fuerza, personalidad, tesón y temperamento en este nuevo trabajo de la cantante Myriam Hernández junto al productor y compositor español Jacobo Calderón, su aliado artístico”.

Esto nos da una clave más del éxito de la estrella chilena: trabaja hombro a hombro con cada compositor hasta dar con la letra que les quede perfecta a su voz y esencia. Así lo expresó el año pasado. A continuación, apartes de esa charla:

¿Cómo surgió Nos lo hemos dicho todo, con su temática de amores más maduros?

Cuando en el 2022 terminamos el álbum Sinergia, con Jacobo Calderón hicimos algo de Navidad y luego nos emocionamos haciendo más canciones lindas para este álbum, del que se adelantó Nos lo hemos dicho todo. Tuvo una recepción increíble. Hice videoclip y subió a plataformas. Pero le hicimos un lanzamiento al estilo de los de antes: este tuvo entrevistas con medios de prensa. Eso es bonito. A la par, la gente ha ido subiendo comentarios al video. El tema habla de esos amores que llevan tanto tiempo que han pasado momentos maravillosos y otros muy difíciles. Pero pese a estos, la relación continúa. Es una canción esperanzadora para las parejas que ya se conocen, pero su amor es potente y fuerte.

Habló de hacer un lanzamiento “al estilo de antes”. ¿Extraña esa forma de promover la música?

Ambos momentos tienen cosas positivas. De antes, extraño esos lanzamientos que me llevaban a convivir con la gente de los medios: los visitaba y les daba a conocer algo, compartía un escenario o un coctel. Me encanta eso. Por eso procuro ir, también para agradecer a quienes me tendieron la mano. Y extraño el formato de disco, sea CD o LP, ese no existe hoy, pero también hay gente que extraña comprar el disco, ver la portada, ver la lista de canciones. Sin embargo, me parece increíble que ahora podamos subir las grabaciones a plataformas y estar conectados casi directamente con el mundo. Cuando estrenamos algo, hay gente de todas partes disfrutándolo en simultáneo. Hoy hay mayor cercanía, más globalización y eso también se agradece.

En sus giras no pueden faltar temas como Huele a peligro y El hombre que yo amo. ¿Qué magia tuvo esta última, qué tanto la sorprendió?

La verdad es que me gusta dar pasos seguros. Antes de ese primer disco trabajé mucho con el autor, Gogo Muñoz. Suelo trabajar mucho con los compositores para que me den canciones de éxito. Esto desde la primera que grabé, Ay amor, cuando la escuché dije: “Esta va a ser increíble”. En ese momento, la mandé a la compañía discográfica y no creían en ella. Entonces fui sola, radio por radio, entregando la grabación. Y triunfó. Ahí sí la discográfica me llama y me dice: “Hay que hacer un álbum”. Y me puse a trabajar como hormiguita con el autor e hicimos canciones como Tonto, Mío y El hombre que yo amo. Cuando la escuché supe que era poderosa, porque en ese momento se estaban escuchando otras que trataban mal a los hombres. Y llegaba esta que era una oda a ese amor ideal. Siempre sospeché que iba a quedar como un clásico.

Y lo fue, desde hace tantos años hasta ahora. Justamente, la cantó a dúo con Karol G...

Eso fue precioso. Más o menos en el 2017, una amiga en común me envió por WhatsApp un mensaje de ella en el que me decía que su sueño era cantar algún día conmigo El hombre que yo amo, y que yo no imaginaba lo que había influido mi música en ella. Me emocionó mucho, le dije que me maravillaba. Y dije: “Algún día se dará”. Nos mantuvimos en contacto, hasta que, en el 2023, vimos que era un momento precioso para unirnos y poder cantarla juntas. Me encantó lo que se logró, porque Karol G tuvo la grandeza de adaptarse al estilo de la canción, no me dijo que la pasáramos a trap o que cambiáramos el arreglo. Eso significó mucho, porque éramos dos mujeres poderosas en escenarios, que se admiran, se quieren y representan dos generaciones y estilos diferentes, unidas por la música.

¿Cómo escoge los temas a los que graba?

Cuando sale un álbum nuevo, sigue el momento de empezar a crear. Los temas van naciendo. Los dejo un poco a la intuición, a la sensación. Con Nos lo hemos dicho todo, el tema probablemente se me había ocurrido antes, pero nació en ese momento. La parte creativa va generando historias. Eso tiene que ver con cosas que me pasan o a la gente o al propio Jacobo, y a veces contándolas se forman canciones.

¿Cómo ve el presente de la balada romántica en tiempos del reguetón?

El amor es un sentimiento que no pasa de moda. La música urbana hoy es poderosa. Cuando salió mi canción, entró a las listas de los estrenos de Billboard, que estaban llenos de música urbana. Eso habla de que la gente querrá seguir oyendo música que le cante al amor.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmrtin