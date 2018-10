John Lennon y otros grandes de la música que fueron asesinados

Canal de Youtube caliswagdistrict

El integrante del grupo Cali Swag District M-Bone fue asesinado a tiros cuando estaba sentado en un auto afuera de una licorería en mayo de 2011. El estadounidense murió tras ser baleado por una persona en otro carro. El hecho es investigado en Los Ángeles por las autoridades. M-Bone fue famoso por el éxito "Teach Me How to Dougie".