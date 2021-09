Los libros favoritos de Jeff Bezos

Se ha vuelto de moda que los multimillonarios del mundo como Bill Gates o Jeff Bezos compartan los listados de sus libros favoritos. El hombre más rico del mundo, dueño de Amazon, reveló los libros más recientes que se leyó.

Los siete libros que Bezos lo han marcado son:



1. 'Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies', de Jim Collins y Jerry Porras

2. 'The Black Swan', de Nassim Taleb

3. 'The Innovator's Dilemma', de Clayton M. Christensen

4. 'Rework', de Jason Fried y David Heinemeier Hansson

5. 'Dune', de Frank Herbert

6. 'Lean Thinking', de James P. Womack y Daniel T. Jones

7. 'The Blind Watchmaker', de Richard Dawkins



Se trata de libros de interés general, sobre el arte de hacer negocios, innovación, tendencias o de corte científico sobre el comportamiento humano.

