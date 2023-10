Música y cultura: estos son los requisitos para asumir la dirección de una orquesta

Para ser director musical de una orquesta en Colombia no solo se debe estar preparado para resolver los asuntos artísticos de una obra sino que también, se debe operar en el funcionamiento colectivo de todas las personas que hacen parte del equipo.



Es por eso que, aquí le contamos todo lo que tiene saber sobre la dirección orquestal y las posibilidades que tiene el el campo laboral.

Un repaso en la historia artística de las orquestas y su dirección en Colombia

Según la investigación 'Historia de la sinfonía', en Colombia las orquestas filarmónicas empezaron a surgir a finales del siglo XlX y comienzos del siglo XX, debido a la necesidad que tuvieron los amantes de la música en formar una comunidad de personas con intereses culturales.



Cabe señalar que durante este tiempo las personas que tenían acceso en la participación de estos espacios era exclusivamente la clase alta del país, e incluso, tiempo después cuando estas organizaciones empezaron a recibir dinero por parte del gobierno colombiano se llegó a pensar que las únicas personas que podrían hacer parte de estas actividades eran los jóvenes con familias adineradas.



Así pues, se pensó la idea de que la persona que estuviera dirigiendo dicha orquesta tendría que ser una persona sumamente respetable, admirable y sobre todo talentosa, ya que la fuerza social a la que estaba expuesta determinaría el rumbo de su carrera y la presencia de la orquesta en si misma.



Orquesta Filarmónica de Bogotá. Foto: Kike Barona

Así es el perfil de un director de orquesta, según la Orquesta Filarmónica de Colombia

El perfil del director debe estar directamente conectado con la música. Es por lo que a continuación le mostramos el tipo de perfil que debe tener una persona si su intensión es ser director o directora de una orquesta.

La persona debe tener el título de pre grado en la carrera de Música o profesiones a fines con este talento.​

Debe tener una certificación que lo acredite como maestro de música, director de coro, licenciado en ciencias de la educación musical o pedagogo musical, músico instrumentista o docente de artes musicales.​

Es importante que cuente con experiencia certificada con un mínimo de tres años. Es decir que debió haber hecho parte de ópera, zarzuela, programas de música académica como sinfonía o corales.

De igual manera, la persona interesada en ser director debe crear estructuras melódicas, con el ritmo y la sensibilidad para trasmitir ideas y conceptos por medio de símbolos de reproducción guiada con instrumentos.



Además debe tener la capacidad para adaptar cualquier tipo de género musical a todo tipo de instrumentos, ya que debe dirigir vocales instrumentales a los músicos que él mismo seleccione para interpretar una obra.



¿Dónde puede trabajar un director? Estas son las orquestas más importantes del país.



Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, (2003). Orquesta de Los Andes, (2006). Orquesta Filarmónica de Bogotá, (1967). La Orquesta Filarmónica de Medellín, (1983). La Orquesta Filarmónica de Cali, (1930).

Philippe Bernold, director francés. Foto: Orquesta Filarmónica de Bogotá

Asimismo, es importante señalar que las orquestas filarmónicas no son los únicos grupos considerados como orquestas, de manera que en la actualidad hay diversos tipos de orquestas musicales las cuales son:



Orquesta de cámara; es un grupo muy similar a la orquesta sinfónica, pero con menos personal, orquesta popular; son todas aquellas bandas que interpretan música como rock, latina, jazz, pop y corridos, bandas de música; también es parecida a la filarmónica, no obstante, no cuenta con instrumentos de cuerda.



Agregando que están las rondallas; dedicadas al entrenamiento cultural y típico de las regiones, entre sus instrumentos están las guitarras y por último esta la orquesta de cuerda; especializada en tocar únicamente con instrumentos de cuerda como el violín.Las orquestas diferentes a las sinfónicas no necesitan obligatoria mente a un director.



Cuanto gana un director de orquesta en Colombia



En el 2023 un director de orquesta en Colombia gana entre uno y seis millones de pesos. Además un músico básico puede adquirir ingresos desde el millón de pesos hasta tres o cuatro aproximadamente. Cabe aclarar que este salario esta directamente ligado al reconocimiento, orquesta o banda a la que haga parte.

