Pantoja, un abanderado del bolero, se prepara para estrenar su álbum

“A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted”. Pantoja canta con el sentimiento propio del bolero; de esos temas que se escuchan al mismo tiempo que se suspira. Él mismo se autodenomina orgullosamente como un abanderado del género que ha ambientado romances y desamores durante décadas.



“Intento rescatarlos. Está bien que haya mucha música nueva, pero es lindo poder volver a esa época dorada del bolero latinoamericano”, cuenta el cantante, productor y compositor Mauricio Pantoja –Pantoja a secas, como se lo conoce en el medio artístico–.

Lo mismo que a usted, una composición del artista argentino Palito Ortega en una interpretación tipo sonora (con dos trompetas) es el primer lanzamiento de Trébol (ii), la segunda producción que Pantoja le dedica al bolero y que presentará dividido en dos entregas, a principios del 2021.



Vea el video de Lo mismo que a usted, dirigido por Mauricio Monsalve



“En el disco que viene hay boleros muy conocidos, pero también me atreví a escribir y componer unos temas inéditos”, explica el músico que cree firmemente en la cabida que tiene este género clásico entre los jóvenes: “El bolero toca a las personas que se enamoran, que tienen tristezas, por eso no tiene edad. La gente joven ve en sus letras la inspiración para su momento, de amor o de dolor”.



Pantoja tiene 43 años, nació en Ipiales (Nariño) y lo suyo, sin titubear, es la música: escribirla o producirla para otros, o para sus proyectos propios. También interpretar las canciones ajenas que le gustan. Figurar no es lo suyo, pero es largo el listado de composiciones y alianzas artísticas en la que aparece con Andrés Cepeda, Chabuco o Juan Pablo Vega; incluso, tiene una nominación a los premios Grammy Latinos por la producción de Mil ciudades, de Cepeda. “Mi desahogo es hacer música, discos, es todo”, dice.

Trébol (ii) incluye clásicos latinoamericanos como Poquita fe, Vete de mí, Aunque me cueste la vida y algunos compuestos por el maestro cubano Alfredo Nodarse. Es el cuarto álbum de estudio de Pantoja, después de Viarteria, el primer Trébol y Tan difícil de entender, una producción en la que experimentó con ritmos latinos como la samba.



La pandemia lo encontró con trabajo, como productor del próximo álbum de la cantautora colombiana Mónica Giraldo y “me la he pasado terminando ese reguero de canciones que les tengo preparadas”, comenta. Sin embargo, como a todos los artistas, la crisis sanitaria lo ha obligado a repensar su trabajo, específicamente, los conciertos.

Para introducir su álbum, Pantoja escogió Lo mismo que usted, un bolero muy conocido del cancionero latinoamericano –gracias a voces como las de Olga Guillot, José Feliciano o Tito Rodríguez– y que representa la riqueza del género en el sur del continente, donde brillan las sambas, las cumbias y los tangos.

Pantoja ha trabajado con Andrés Cepeda durante dos décadas. Foto: Cortesía del artista

“El bolero es un ritmo propio de los países de habla hispana –expone Pantoja–. Aquí en Colombia hay unos boleristas tremendos como Jaime R. Echavarría, José Barros, Jaime Enríquez y Jorge Villamil. El bolero ha estado muy presente en el continente, pero quienes más se han lucido son los cubanos, los puertorriqueños y los mexicanos con sus tríos”.



Antes de presentar completo su segundo Trébol, Pantoja liberará dos o tres sencillos más: “Mi compromiso con el bolero es sacar mi raíz, darme gusto en eso, pero, sobre todo, darles reconocimiento a esos boleros antiguos que las nuevas generaciones retomen las letras, los argumentos y las melodías”, asegura.

