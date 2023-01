En el 2016, cuatro años antes de la pandemia, la canción ‘Ocean Eyes’ no solo marcó el primer gran éxito de la cantante estadounidense Billie Eilish, sino el comienzo del desarrollo pleno de un concepto poco conocido para la época: la grabación de sonido en espacios no convencionales.



Saliéndose de los tradicionales estudios en los que siempre se ha buscado la perfección acústica, este tema, que se hizo viral y que hoy cuenta con más de 400 millones de vistas en Youtube, fue grabado en el hogar de la cantante, utilizando un micrófono de condensador económico.

Pero en marzo del 2020, cuando la palabra de moda fue el ‘encierro’ obligado por el covid-19, toda la industria musical del mundo tuvo que trasladarse de los sofisticados estudios de grabación a las casas y apartamentos de miles de artistas, de todos los géneros, en todo el mundo.



Una necesidad que llevó, al igual que en muchos sectores económicos, a simplificar la tecnología empleada para la grabación musical, al punto que lo hacían tres objetos análogos grandes en el pasado hoy ya lo puede hacer una sola interfaz de sonido pequeña.



Sin embargo, hacer música en los ‘Home Studio’ no es algo por salir del paso, sino que también requiere conocimientos mínimos para lograr un producto con buenos estándares de calidad, según lo señala un reciente trabajo de grado titulado ‘Grabación de Música en espacios no Convencionales’, llevado a cabo por tres estudiantes de la Tecnología en Producción de Sonido y Musicalización de la Corporación Universitaria Unitec, de Bogotá.



De acuerdo con el documento, una parte fundamental para obtener un buen producto son las técnicas de grabación, es decir, las distintas maneras en las que se pueden ubicar los micrófonos frente al instrumento que se quiere capturar, buscando obtener el sonido más natural posible.



Igualmente, uno de los grandes retos de este proceso es el manejo de otros factores que intervienen en las grabaciones, un ejemplo de esto son las reverberaciones, es decir los ecos, que desde un artista profesional hasta los que buscan surgir los pueden controlar a través de elementos que hay en el hogar como alfombras, cortinas, muebles suaves, cobijas, o libreros.



Por ejemplo, para la grabación de voces el micrófono se puede ubicar dentro del armario o ropero, lo cual ayudaría a reducir de forma significativa los ecos en el espacio de grabación.

Aprendiendo sobre la marcha

La recursividad de los músicos para insonorizar los espacios no tiene límite. Foto: cortesía estudiantes Unitec

Con base en una encuesta hecha a personas del medio musical, otro de los apartes del trabajo de grado señala que en Colombia existe un gran porcentaje de personas que tienen el conocimiento de los parámetros básicos para llevar a cabo una grabación en casa, sin embargo, estos no obtienen un resultado satisfactorio.



“Las respuestas de la encuesta nos enseñaban que las personas no contaban con la suficiente capacitación para realizar una grabación musical exitosa en el hogar”, agrega.



Por ello, los estudiantes decidieron crear un protocolo que enseña, paso a paso, a llevar a cabo correctamente una grabación de instrumentos en un espacio no convencional.



Esta guía inicialmente enseña los equipos básicos requeridos para realizar una grabación musical: interfaz, micrófono, cables, audífonos y computador. Luego muestra el programa utilizado en donde se realizó una grabación de una canción, explicando la manera en que este software funciona.



Este paso a paso desglosa los instrumentos que componen la canción, buscando enseñar el proceso de grabación de cada uno mientras explica la manera de lograr la mejor captura de sonido del instrumento, al tiempo que enseña la manera en que los objetos del hogar pueden controlar las reverberaciones del espacio de grabación.



Al final del protocolo se agregó una sección de ‘tips’ para la grabación, en la que hay consejos a los lectores para solucionar problemas que son comunes a la hora de realizar captura de instrumentos en casa.



“Aunque no sea aceptado del todo, este es el futuro de la captura del sonido, algo remoto y asincrónico. Si bien es cierto que las restricciones por pandemia impulsaron las grabaciones en el hogar, no debemos dejar de lado que la captura de sonido en casa ya era algo que sucedía”, concluye el trabajo de grado en uno de sus apartes.

Artículo de reflexión: Grabación de música en espacios no convencionales

Juan Felipe Romero, estudiante del programa tecnología en Producción de Sonido y Musicalización de la Corporación Universitaria UNITEC Foto: cortesía estudiantes Unitec

Por:



Ana María Cárdenas*

Edy Santiago Palacios*

Juan Felipe Romero*

Resumen



Las restricciones sanitarias debido a la pandemia del COVID-19 trajeron inconvenientes para todas las áreas de trabajo y esto incluye también al ámbito musical. Muchas personas de este campo, como artistas, productores, ingenieros y músicos se vieron en la obligación de trasladar su trabajo hacia sus hogares ya que la asistencia a los estudios de grabación fue interrumpida temporalmente.



Esto trajo problemas, ya que muchas personas de este campo no sabían cómo desarrollar su trabajo en este nuevo espacio. No todos tenían un buen conocimiento de las herramientas y equipos para llevar a cabo una grabación musical exitosa. Es por esto que nuestro equipo de investigación del semillero “Grabación de Música en espacios no Convencionales” decidimos emprender la búsqueda de información, con el fin de crear y brindar una solución a esta problemática. A continuación presentaremos las diferentes etapas que nuestro equipo de semillero transcurrió y que fueron de gran ayuda para llegar a un producto final, el cual daría solución a este problema.



Abstract



Sanitary restrictions due to the COVID-19 pandemic brought inconvenience to all areas of work, including music. Many people in this field, such as artists, producers, engineers, musicians and other staff, were forced to move their work home because attendance at recording studios was temporarily interrupted.

This brought problems because many people in this field did not know how to develop their work in this new space, not all of them had a good knowledge of the tools and equipment to carry out a successful music recording, that is why our research team of the “Music Recording in Unconventional Spaces” seedbed decided to undertake the search for information in order to create and provide a solution to this problem. Next, we will present the different stages that our investigation team went through and that were of great help to reach a final product that would solve this problem.

Keywords

Musical recording, Sound, Music at home, Home recording.

Edy Santiago Palacios, estudiante del programa tecnología en Producción de Sonido y Musicalización de la Corporación Universitaria UNITEC. Foto: cortesía estudiantes Unitec

Introducción



La industria musical se ha caracterizado por realizar sus grabaciones en estudios profesionales, espacios que cuentan con gran cantidad de equipos análogos que brindan como resultado capturas de sonido óptimas para la realización de obras musicales. Este trabajo generalmente es desarrollado en equipo, donde el ingeniero de sesión, el productor y el músico se reúnen para capturar la mejor toma de sonido. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del covid-19.



Una gran parte de la industria musical se vio en la obligación de migrar su trabajo hacia sus hogares, debido a que músicos, artistas, productores y demás personal tuvieron que parar la asistencia a los estudios donde realizaban su trabajo y a partir de allí surge la necesidad de realizar una grabación óptima en este nuevo espacio en el que se encuentran.



Los resultados de las grabaciones en este nuevo espacio tienen cierta distancia con los que conseguiríamos en un estudio profesional, toda vez que gracias a la investigación que realizamos como equipo de trabajo identificamos que el tratamiento acústico de un estudio profesional es distinto al de un espacio en el hogar, debido a que en el estudio cuentan con un asilamiento acústico donde la reducción del ruido es mayor en comparación con la del hogar.

Lo esencial para grabar



En el desarrollo de la investigación encontramos que para realizar una grabación en casa debemos comenzar por “analizar con qué herramientas contamos y de qué manera obtenemos el mayor provecho de las mismas” (Leonardo Martinelli, s.f, p.p17-20). Después de esto identificamos que se requerían varios equipos y programas, los cuales utilizaríamos para realizar nuestro proceso de grabación. En el estudio del proyecto de fin de carrera realizado por Alejandro Turrión (2013), nos dice que necesitamos micrófonos, ya sean de condensador o dinámicos, interfaz de audio y cables XLR, TRS o TS. Inicialmente estos son los equipos principales en cuanto a hardware se refiere. Sin embargo, una parte que también es fundamental es el DAW (Digital Audio Workstation), es decir el software que nos permite grabar, editar y realizar procesamientos a la señal de audio. Algunos de los programas más conocidos son: Pro Tools, Ableton Live, Reaper, Fl Studio, Studio One, entre otros. Además de esto, es necesario contar con un computador, ya sea portátil o de escritorio que cuente con sistema operativo Windows o MacOS. (Joan Fanega, 2012, p-p 15-19).



Siguiendo con el desarrollo de nuestra investigación, encontramos artículos en donde se planteaba el uso del MIDI (Musical Instrument Digital Interface), para solucionar el inconveniente de que no todos los instrumentos se pueden grabar en el hogar, como por ejemplo una batería debido a su gran tamaño y a su potencia sonora. Esto nos llevó a investigar más sobre este tema y encontramos que, según Eduardo Nogueira en su proyecto de grado “Electrónica de comunicaciones”, el lenguaje MIDI funciona como un intercambio de mensajes entre un esclavo y un maestro, (2020,p.p 23). Esta información nos permitió abordar más adelante una producción musical con el uso de instrumentos MIDI. En este punto del proyecto ya habíamos recopilado información suficiente como para empezar a realizar pruebas de grabación en el hogar. Por esto desarrollamos capturas de sonido en diferentes producciones musicales buscando posicionar el micrófono en diferentes ubicaciones. Gracias a esto nos dimos cuenta de que una parte fundamental para obtener un buen producto son las técnicas de grabación; estas tratan acerca de las distintas maneras en las que podemos posicionar los micrófonos frente al instrumento que se quiere capturar para lograr obtener el sonido más natural posible.



Terminando nuestra investigación, encontramos que existen más factores que intervienen en las grabaciones como son las reverberaciones o “ecos”, los cuáles no son tan favorables en la mayoría de casos. Sin embargo, se pueden controlar a través de elementos que podemos encontrar en el hogar, como alfombras, cortinas, muebles suaves, cobijas, libreros, etc. Estos objetos se pueden acomodar realizando varias pruebas sencillas, como lo muestra en su video de “Tratamiento Acústico” de Bada Sessions (2020). Allí encontramos el ejemplo de grabación de voces. En este caso se puede ubicar el micrófono dentro del armario o ropero, esto ayudaría a reducir bastante las reflexiones que pueda haber en el espacio de grabación.

La grabación en casa y sus retos



A través de una encuesta realizada a personas del medio musical, identificamos que la mayoría tenían el conocimiento de los parámetros básicos para llevar a cabo una grabación. Sin embargo, no obtenían un resultado satisfactorio. Las respuestas de la encuesta nos enseñaban que las personas no contaban con la suficiente capacitación para realizar una grabación musical exitosa en el hogar. A partir de aquí pensamos en la solución para este problema: la elección de crear un protocolo o guía en forma de folleto que enseñara, paso a paso, a llevar a cabo correctamente una grabación en casa. Con el apoyo de nuestra experiencia e información recopilada del proyecto investigativo empezamos a crear el producto poco a poco. Este documento fue desarrollado explicando una grabación musical en casa real y para esto elegimos una de las canciones compuestas por Juan Romero y desarrollada por el equipo entero del semillero: la obra llamada “WAKE UP”.



Inicialmente enseñamos los equipos básicos requeridos para realizar una grabación musical: interfaz, micrófono, cables, audífonos y computador. Luego de esto indicamos el programa utilizado en donde se realizó la grabación de esta obra, explicando la manera en que este software funciona. Dentro del documento hicimos un desglose de los instrumentos que componen la canción, buscando enseñar el proceso de grabación de cada uno mientras se explicaba la manera en que nosotros conseguimos la mejor captura del instrumento; esto fue pensado para brindarle una guía de correcta ubicación de micrófonos al lector. En el desarrollo de este documento también se enseñó de qué manera nos pueden ayudar los objetos de nuestro hogar a controlar las reverberaciones o ecos en nuestro espacio de grabación. La guía para la captura de música en casa ya estaba casi lista, pues con la información escrita hasta este punto ya era posible realizar una grabación exitosa. Sin embargo, como equipo pensamos en dejar una sección que hablara solamente de consejos o tips a la hora de grabar instrumentos en el hogar. Es por esto que al final del protocolo se agregó la sección “Tips para la grabación”. Allí se plantearon consejos a los lectores para solucionar problemas que son comunes a la hora de realizar captura de instrumentos en casa.

Ana María Cárdenas, estudiante del programa tecnología en Producción de Sonido y Musicalización de la Corporación Universitaria UNITEC. Foto: cortesía estudiantes Unitec

Reflexiones



Para nosotros fue importante conocer la manera en que hoy día se desarrolla la grabación musical, pues, aunque no sea aceptado del todo, este es el futuro de la captura del sonido, algo remoto y asincrónico. Si bien es cierto que las restricciones por pandemia impulsaron las grabaciones en el hogar, no debemos dejar de lado que la captura de sonido en casa ya era algo que sucedía. Ejemplos como Billie Eilish en su canción “Ocean eyes”, del año 2016, la cual fue grabada desde su hogar utilizando un micrófono de condensador económico. Esta canción, sin contar con una gran cantidad de equipos y espacios acondicionados, obtuvo un gran recibimiento del público llegando a más de 400 millones de visitas solamente en su canal de YouTube. Esto nos deja mucho que pensar si lo que realmente importa a la hora de crear una obra musical es la calidad del sonido o el sentimiento que evoque en las personas y en nosotros la canción.



Con el desarrollo de esta investigación pudimos identificar que la tecnología empleada para la grabación musical ha ido simplificándose con el pasar de los años, pues hoy en día lo que hacían tres objetos análogos grandes en el pasado lo puede hacer una sola interfaz de sonido pequeña, y eso está bien, pues significa más flexibilidad y facilidad a la hora de realizar nuestras grabaciones. Por último, es importante entender que hay que educarse para desarrollar esta tarea, pues si se piensa en realizar un buen trabajo hay que estudiar todo lo que afecta a una grabación musical.



Conclusiones



El proyecto nos llevó a conocer distintas perspectivas y formas de desarrollar la grabación musical en casa. Con esto aprendimos que, si bien es un proceso que cualquiera puede llegar a realizar se requiere una base sólida de información y de práctica para obtener buenos resultados y sacar el máximo provecho a la grabación desde el hogar. Los recursos a la mano son importantes, pues con algo tan simple como un ropero podemos brindarle a nuestra grabación un paso más de eficiencia para así obtener el producto que esperábamos.



* Trabajo de investigación para optar al grado de Tecnólogo en Producción de Sonido y Musicalización de la Corporación Universitaria UNITEC



