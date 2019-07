Un recorrido por la música de Michael Jackson se ofrecerá en Bogotá

Lo mejor de la música de Michael Jackson se revivirá en concierto en Bogotá de la mano de 13 artistas y una banda en vivo.

El público podrá disfrutar una selección de las mejores canciones del 'rey del pop' desde el 23 de agosto hasta el primero de septiembre, en el Teatro Cafam.

El repertorio lo interpretarán artistas con un gran recorrido en la escena del teatro musical, que le imprimirán su toque con novedosos arreglos musicales y una moderna puesta en escena a cargo de Misi Producciones.

De esta manera, al escenario del Teatro Cafam llegarán éxitos como 'Black or White', 'Heal the World', 'Billie Jean', 'Man in the mirror' y otras canciones que hacen parte del legado musical de Michael Jackson. En la dirección general del show está Felipe Salazar, arreglos musicales de Santiago Deluchi y dirección coreográfica de Rubén Montoya.



Los clientes de los Bancos del grupo Aval recibirán un 30% de descuento si compran sus boletas hasta el 22 de agosto y un 25% de descuento si lo hacen desde el 23 de agosto al 1 de septiembre.



Los precios de las entradas van desde $63.000 hasta $128.000 (más el cargo por servicio). Más información en tuboleta.com



Las funciones serán viernes 23 de agosto (7:30 p. m.), sábado 24 (3:30 p. m. y 7:30 p. m.), domingo 25 (3 p. m.), jueves 29 (7:30 p. m.), sábado 31 (3:30 p. m. y 7:30 p. m.) y domingo primero de septiembre (3 p. m. y 6 p. m.)

