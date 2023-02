La agenda de conciertos e invitados internacionales de la denominada música culta o clásica, que tuvo su abrebocas con los grandes invitados al Cartagena Festival Internacional de Música en enero pasado, ratifica con la programación que viene en diferentes salas del país que este género está más vivo que nunca.



Definitivamente, “esa inmensa minoría” –de la que hablaba el periodista y gestor cultural Álvaro Castaño Castillo– es un ‘ejército’ silencioso y disciplinado, fiel a sus compositores entrañables de música clásica y ávido de grandes intérpretes.

EL TIEMPO hizo un sondeo de algunos de los invitados y conciertos que presentarán este año importantes salas y orquestas. Es el caso del Teatro Mayor Santo Domingo, la sala de concierto de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Instituto de Bellas Artes de Cali, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Filarmónica de Medellín, que además celebra 40 años de trayectoria.



El israelí David Greilsammer, director invitado de la Orquesta Filarmónica de Medellìn. Foto: cortesía Filarmed

40 años de la Filarmónica de Medellín

La agenda se abre este mes con el concierto con el que la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) celebra sus 40 años de trayectoria artística.



“Hoy, más que nunca, Filarmed tiene un papel vital y esencial en la vida de nuestra ciudad. Los valores de la orquesta –innovación, excelencia, audacia y generosidad– estarán presentes a lo largo de esta temporada de aniversario, para ofrecerte sensacionales interpretaciones y momentos musicales inolvidables”, comenta el israelí David Greilsammer, director titular de esta orquesta.



Precisamente, Filarmed iniciará sus celebraciones este 18 de febrero con la sinfonía N.° 3 Heroica, de Beethoven, y La consagración de la primavera, de Stravinsky, en el Teatro Metropolitano de la capital antioqueña.



Dentro de la programación destacada de Filarmed este año también se encuentra la visita de Milan Milisavljevic, viola principal de Orquesta MET (Nueva York), que se presentará el 3 de junio. Además, los formatos sinfónicos de la cantante colombo-canadiense Lido Pimienta y el del argentino Pedro Aznar.

100 años del Banco de la República

Otro de los aniversarios que se celebrará con música será los 100 años del Banco de la República, gran promotor de la cultura, desde recintos como la emblemática sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA). Serán varios conciertos, pero el primero tendrá lugar el 7 de junio, a cargo del cuarteto austriaco Simply.



La sala de la BLAA abre su temporada de conciertos el próximo 22 de febrero con la presentación del ensamble norteamericano Bang on a Can All Stars. Y con ellos se destaca también la curiosa propuesta musical del arpa llanera del colombiano radicado en Estados Unidos Édmar Castañeda con la armónica del estadounidense Grégoire Maret. Ellos se presentarán el 12 de marzo.



Otros de los artistas que pisarán ese escenario del barrio La Candelaria serán la violinista japonesa Hina Maeda con el pianista polaco Michal Francuz (Polonia), el 3 de mayo; y el pianista inglés Alexander Ullman, quien se presentará en 11 de septiembre.

Biblioteca y Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Foto: ELTIEMPO

Bogotá: protagonista de una movida interesante

Por su parte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, como ya es tradición, está al frente de la sexta edición de Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, que este año se titula ‘Bogotá es Francia: la Belle Époque’. El concierto inaugural, titulado Días de París y noches de Berlín, será el 5 de abril, y estará a cargo de la famosa cantante alemana Ute Lemper.



Lemper ya suma 30 álbumes a lo largo de sus 40 años de trayectoria artística. “Ha sido universalmente celebrada por sus interpretaciones de canciones de cabaret berlinesas, las obras de Kurt Weill y Berthold Brecht y las canciones de Marlene Dietrich, Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques Prevert, Nino Rota y Astor Piazzolla, al igual que sus apariciones en musicales y obras de Broadway, en París, Berlín y el West End de Londres”, resaltan los organizadores del Mayor.



Otro de los conciertos recomendado que presenta este recinto capitalino en el marco del festival será Íconos de la Belle Époque, el 5 de abril, a cargo del pianista Marc-André Hamelin. Además, el Réquiem de Gabriel Fauré, el 8 de abril, a cargo de la Orchestre des Champs-Élysées.



El 6 de junio se presentará la Kiev Virtuosi Symphony Orchestra, bajo la dirección del violonchelista Dmitry Yablonsky. Aparte de ser una de las agrupaciones más aplaudidas de Ucrania, sus músicos han sido ganadores en diversos concursos de talla mundial de la música culta.



También visitarán el país la Orquesta Nacional de España, el violinista ruso Maxim Vengerov y la maestra caleña Lina González-Granados, recientemente nombrada Directora Residente de la Ópera de Los Ángeles.



Es de destacar que González-Granados es uno de los orgullos colombianos más queridos en este género musical, como dan cuenta sus reconocimientos: fue premiada con la Sphinx Medal of Excellence 2021, ganó el Solti Foundation US Career Assistance Award 2020 y 2021, y recibió el tercer premio y el Premio Especial ECHO del Concurso La Maestra.



Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la conducción del maestro sueco Joachim Gustafsson, tendrá entre sus invitados, destacados músicos como Emil Tabakov, Enrique Diemecke, Bruno Ferrandis, Niels Muus, Francesco Belli, Pawel Przitocki y Nazanin Aghakani, entre otros.



Ellos harán parte de varias de las obras que la OFB prepara montar este año. Entre ellas, su director destacó el énfasis que se le hará este año a la obra del austro-bohemio Mahler con sus sinfonías 1, 5, 6 y 9. Así la novena sinfonía de Beethoven, Los planetas, de Gustav Holdt; y la Pasión según San Mateo, de Bach.



Finalmente, el Instituto de Bellas Artes de Cali también ofrecerá una rica programación que transitará tanto por la música culta como por nutridas propuestas de música colombiana y del Pacífico.

Joachim Gustafsson, director invitado sueco de la OFB. Foto: Kike Barona/ OFB

Este es el Top 10 de algunas de las salas y orquestas

Los recomendados de la Filarmónica de Medellín*



1. Concierto apertura Celebración 40 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Sinfonía N° 3 "Eroica" de Beethoven y La consagración de la primavera de Stravinsky. Director: David Greilsammer. Sábado 18 de febrero, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano



2. Concierto de Celebración 40 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Sinfonía N° 9 "Coral" de Beethoven. Coros de la ciudad y orquesta. Directores: Alberto Correa y David Greilsammer. Sábado 15 de abril, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano.



3. Milan Milisavljevic, viola principal de Orquesta MET (New York), por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Sábado 3 de junio, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano.



4. La música con David Greilsammer. Atmosphères - G. Ligeti y Sinfonía N° 5 en Do sostenido menor - G. Mahler. Sábado 19 de agosto, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano.



5. Serenata filarmónica al Río Medellín. Agosto



6. Pedro Aznar filarmónico. En septiembre el compositor y cantante argentino por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Medellín.



7. "Carmina Urbana". La cantata "Carmina Burana" de Orff con estilo urbano, interpretada por Filarmed y Crew Peligrosos, con la participación de coros y cantantes de la ciudad. Sábado 16 de septiembre, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano.



8. "Filarmaniaca: el desconcierto", una disparatada comedia musical. 19, 20 y 21 de octubre, Teatro Pablo Tobón Uribe



9. El Mesías de Handel. Coro, orquesta y cantantes. Director: David Greilsammer. Sábado 2 de diciembre, 6:00 p.m. Teatro Metropolitano.



10. Lido Pimienta filarmónico. La cantautora colombo-canadiense , ganadora del Premio Polaris 2017, interpreta sus grandes canciones con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Un concierto para disfrutar una mezcla de sonidos afrocolombianos en armonía con música sinfónica, electrónica y pop.



*Fechas y programas pueden estar sujetos a cambios

Los recomendados del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo



1. Orquesta Filarmónica de Bogotá -Director Enrique Diemecke, México

Fecha y hora: domingo 19 de marzo, 5 p.m.

Sinfonía n.° 6, de Gustav Mahler

Bajo la batuta del director mexicano Enrique Diemecke, la Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretará la 'Sinfonía n.° 6' de Gustav Mahler. Estrenada en mayo de 1906, esta obra también fue conocida como ‘Sinfonía trágica’ debido a los golpes de percusión característicos del último movimiento, que fueron calificados por críticos de la época como "trágicos" o "casi nihilistas".



2. Voz Ute Lemper, Alemania – Concierto de inauguración VI Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, Bogotá es Francia: la Belle Époque

Fecha y hora: miércoles 5 de abril, 8:30 p.m.

Días de París y noches de Berlín

La Carrera de Ute Lemper es vasta y variada. Ha dejado su marca en escenarios, filmes, en concierto y como artista de grabación en más de 30 álbumes durante 40 años de carrera. Ha sido universalmente celebrada por sus interpretaciones de canciones de cabaret berlinesas, las obras de Kurt Weill y Berthold Brecht y las canciones de Marlene Dietrich, Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques Prevert, Nino Rota y Astor Piazzolla, al igual que sus composiciones propias y sus apariciones en musicales y obras de Broadway, en París, Berlín y el West End de Londres.



3. Pianista Marc-André Hamelin - VI Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, Bogotá es Francia: la Belle Époque

Fecha y hora: miércoles 5 de abril, 6:30 p.m.

‘Íconos de la Belle èpoque’

El pianista Marc-André Hamelin es conocido mundialmente por su mezcla sin par de devota musicalidad y brillantez técnica en las grandes obras del repertorio establecido, al igual que su intrépida exploración de las rarezas de los siglos XIX, XX y XXI. Se presenta regularmente alrededor del mundo con las principales orquestas y directores de nuestro tiempo y da recitales en las mayores salas de concierto y en festivales internacionales.



4. Orchestre des Champs-Élysées - Directora Gabriella Teychenné - Solistas: Betty Garcés, John Chest. Sociedad Coral Santa Cecilia - VI Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, Bogotá es Francia: la Belle Époque

Fecha y hora: sábado 8 de abril, 8:30 p.m.

'Réquiem' de Gabriel Fauré

L’Orchestre des Champs-Élysées (OCE) se dedica a la Interpretación, en instrumentos de época, del repertorio que va de Haydn hasta Debussy. Su creación en 1991 se debe a la iniciativa común de Alain Durel, director del Théâtre des Champs-Élysées, y Philippe Herreweghe. La OCE ha estado en residencia en el Théâtre des Champs-Élisées durante muchos años, en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas, y se ha presentado en la mayoría de las grandes salas de concierto del mundo.



5. Kiev Virtuosi Symphony Orchestra - Director Dmitry Yablonsky

Fecha y hora: martes 6 de junio, 8 p.m.

Esta orquesta es una de las más reconocidas de su país, Ucrania. Su planta artística transmite un espíritu juvenil y está conformada por músicos ganadores de diversos concursos de música clásica. Su director actual, el violonchelista Dmitry Yablonsky, ha trabajado por difundir la obra de compositores de Europa del este, como Krzysztof Penderecki, Valentin Silvestrov y Myroslav Skoryk.



6. Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia - Directora Lina González

Fecha y hora: Miércoles 28 de junio, 8 p.m.

Lina González-Granados ha sido recientemente nombrada Directora Residente de la Ópera de Los Ángeles, puesto que ocupará hasta junio del 2025. Reconocida por su versatilidad tanto en el campo sinfónico y operístico, así como su compromiso con la creación y promoción del repertorio latinoamericano, Lina ha sido premiada con la Sphinx Medal of Excellence 2021, Solti Foundation US Career Assistance Award 2020 y 2021, y el Tercer Premio y Premio Especial ECHO del Concurso La Maestra.



7. 'La vida es sueño' Música: Juan Pablo Carreño, Colombia. Libreto: Iván Olano Duque, Colombia. Director musical: Valentin Tournet, Francia. Director escénico: Alejandro Chacón, Argentina. Orquesta: La Chapelle Harmonique, Francia

Fecha y hora: viernes 21, 8 p.m., y sábado 22 de julio, 5 p.m.

La obra cumbre del Siglo de Oro, ‘La vida es sueño’, de Pedro Calderón de la Barca (España, 1600-1681), se presenta en esta versión como una ópera contemporánea para orquesta de cámara. Será dirigida por Alejandro Chacón y contará con la música de Juan Pablo Carreño, con la interpretación de la orquesta de cámara francesa La Chapelle Harmonique.



8. Orquesta Nacional de España - Director David Afkham - Pablo Sainz-Villegas, guitarra

Fecha y hora: viernes 8 de septiembre, 8 p.m.

‘Iberia’, de Isaac Albéniz y Enrique Fernández, ‘Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, y obras de Strauss y Manuel de Falla.

La Orquesta Nacional de España, que con más de 80 años es una institución cultural de ese país, se presenta ante la batuta de su director principal, el alemán David Afkham, y el maestro de la guitarra clásica Pablo Sainz Villegas, aclamado por la crítica como uno de los grandes embajadores del instrumento y de la cultura sinfónica.



9. Santiago Cañón-Valencia

Fecha y hora: viernes 15 de septiembre, 8 p.m.

'Ascenso'

El violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia, uno de los músicos más prometedores de su generación, presenta en este recital su nuevo álbum ‘Ascenso’, en una puesta en escena que incluye varios elementos visuales. Las obras, en su mayoría, son de compositores contemporáneos, como Leonardo Federico Hoyos y Damián Ponce de León, entre otros.



10. Maxim Vengerov, violín, Rusia

Fecha y hora: sábado 18 de noviembre, 8 p.m.

Clara Schumann, Johannes Brahms, Robert Schumann y Sergei Prokofiev.

El violinista, violista y director ruso Maxim Vengerov regresa a Colombia para ofrecer un recital como solista. Un Premio Grammy y el reconocimiento como Artista del Año por Gramophone en 2002, entre otros reconocimientos, lo convierten en uno de los solistas más destacados del mundo en la actualidad.

Los recomendados de la Orquesta Filarmónica de Bogotá*



1. Mahler 1 sinfonía

2. Beethoven 9

3. Gustav Holst: Los Planetas

4. Carmina Burana

5. Mozart Mambo (Sarah Willis)

6. Mahler 5 sinfonía

7. Mahler 6 sinfonía

8. Tchaikovsky concierto para Violín (solista Andrei Baranov)

9. Coros y corales de la Pasión según San Mateo

10. Mahler 9 sinfonía



*Consultar programación en la página web de la OFB



REDACCIÓN CULTURA DE EL TIEMPO