Recital Mujer y bicentenario, piano y voz

Este sábado 25 de mayo, la soprano colombiana Julieth Lozano Rolong y la pianista cubana Beatriz Batista presentan el Recital 'Mujer y Bicentenario: la audacia de ser mujer' en el centro comercial Hayuelos, en Bogotá.

Se trata de un viaje por la música del mundo e incluye piezas de ópera, canciones en inglés y obras relacionadas con el Bicentenario, que resaltan las luchas y triunfos de la mujer en la historia. El recital es una producción de El Club de Música bajo la dirección de Adriana Rojas y el pianista Ricardo Uribe.



Julieth Lozano, la soprano invitada, es bogotana quien después de oír El elíxir del amor, la ópera bufa de Gaetano Donizetti, cambió sus estudios de ingeniería por la música clásica. Estudió interpretación vocal en la Universidad Central y luego obtuvo una beca del Royal College of Music de Londres donde se tituló en Maestría de interpretación vocal y donde aún continua sus estudios en ópera.



Lozano vive en Londres desde hace cuatro años y está terminando sus estudios en el Royal College of Music, entidad de la que se graduará en julio.



Su paso por esta institución ha sido exitosa, tanto que el año pasado el príncipe Carlos de Inglaterra, presidente de esa universidad, le entregó el galardón que se le da anualmente a un estudiante destacado que además promueve las labores educativas del centro.



"Fue una ceremonia muy emocionante donde otros tres estudiantes también recibieron premios. El corazón me latía con fuerza por representar a mi país frente a tantos músicos que también fueron condecorados. Canté dos piezas latinoamericanas frente al auditorio", dice Lozano.



¿Dónde y cuándo?

Sábado 25 de mayo. 7 p. m. Hayuelos. Calle 20 n.° 82-52, Bogotá. Entrada libre.