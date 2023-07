El cantante Tonny Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense falleció en Nueva York, a los 96 años.

El cantante y compositor Tony Bennett que tuvo una carrera musical de 8 décadas y consiguió la fama con I Left My Heart in San Francisco murió este viernes, según su publicista, Sylvia Weiner.



Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021.

Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado “One Last Time”.



Columbia Records, fichó a Bennett en 1950 y el cantante alcanzó el estrellato en 1962 con el lanzamiento de su canción I Left My Heart in San Francisco.



(Puede leer: 'Acompañar sus vidas con mi música es mi mayor premio': Paula Arenas).

Frank Sinatra describió a Bennett como el cantante popular más grande del mundo.



Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla de en 1966 con "El Oscar" y en 1999 en se interpretó a sí mismo en la comedia "Analyze This"" (Una terapia peligrosa o Analízame) en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal.



Volvió a interpretar una versión de sí mismo, pero esta vez animada, en The Simpson. Pese a no haber parado de cantar desde los años 50, Bennett solía decir que nunca había trabajado un día en su vida, porque le encantaba actuar.

Según informó Variety, uno de los primeros medios en comunicar su fallecimiento, Bennett "se sentía igual de cómodo frente a combos íntimos (que a menudo presentaban a su pianista y director musical Ralph Sharon) y orquestas con arreglos exuberantes. Aunque nunca fue estrictamente un cantante de jazz, floreció en escenarios de jazz y grabó sesiones memorables con la big band de Count Basie y el pianista lírico Bill Evans".



(Puede leer: 'Hay cosas que me asustan de la inteligencia artificial': Rubén Blades).

EFE