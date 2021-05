Murió el salsero Héctor Alomar, intérprete de 'Cómo te hago entender'

Cómo te hago entender es una de las más hermosas canciones salseras y se hizo famosa en la voz del puertorriqueño Héctor ‘Tempo’ Alomar, en la orquesta Apollo Sound, de Roberto Roena.

La canción apareció en el disco Mi música, de 1986, y se convirtió en éxito inmediato. "Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tú presencia, que nada me lastima como lo hace tu ausencia”, dice. El tema aún suena, es conocido por las nuevas generaciones y muchos salseros.



Pero la voz que la interpretó, la del puertorriqueño Héctor ‘Tempo’ Alomar, se apagó en la madrugada de este 9 de mayo, en la llamada Isla del Encanto.



El músico, quien estuvo 16 años en la orquesta de Roena, se encontraba internado en un hospital de San Juan desde hace 15 días, debido a fuertes dolores estomacales. En el centro médico le practicaron un examen para identificar si tenía covid-19, el cual, según informaron sus cinco hijos, salió negativo. Las causas de su fallecimiento se desconocen aún.



Dale como es, El pueblo pide que toque, Atrévete conmigo, Sr Bongó, Baila y goza y Mi mambo pide campana fueron otras canciones que hizo famosas el también percusionista, que había nacido en Santurce hace 70 años.

Fue un gran intérprete de rumba cubana en su país, así como de guaguancó y yambú.

