Falleció estrella surcoreana de Kpop, Park Bo Ram: investigan su misteriosa muerte

Park Bo Ram saltó a la fama en el 2010. Sus mayores éxitos son los reconocidos sencillos ‘Hyehwadong’, ‘Please say something, even though it is a lie’ y ‘Like a dream’. En Spotify tenía más 230 mil oyentes mensuales, la mayoría proveniente de su país natal, Corea del sur, en donde era principalmente reconocida. Pero su carrera musical y su vida culminaron al mismo tiempo este 11 de abril.

Nuestros corazones están profundamente preocupados al entregar esta repentina noticia a sus fans.

El cuerpo de la cantautora fue hallado sin vida en la casa de una de sus amistades, menciona el informe policial de la comisaría Namyangju, Gyeonggi de Corea del Sur. La institución señaló que la cantante habría ido al baño minutos antes de las diez de la noche, pues se sentía mal. Con el fin de saber cómo seguía, su amigo se dirigió a verla. Fue en ese momento cuando la encontró inconsciente sobre el lavamanos.

y al rededor de las once de la noche la declaran fallecida. La policía local tiene en curso una investigación para conocer las casusas del fallecimiento de la cantante, y ya solicitaron una autopsia en el Servicio Forense Nacional.

XANADU Entertainment, agencia que representaba a la artista, se pronunció ante la fatídica noticia en sus redes sociales: "Park Bo Ram nos dejó repentinamente a última hora de la tarde del 11 de abril. Nuestros corazones están profundamente preocupados al entregar esta repentina noticia a sus fans. Se programará un velatorio y un funeral, después de una discusión con la familia de la cantante".

Park Bo Ram estaba trabajando en un nuevo álbum que planeaba lanzar en los próximos meses. La artista también fue reconocida por su participación en el certamen SuperStar K2, en donde era una de las favoritas.