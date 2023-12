Óscar Agudelo: se apagó la voz inmortal de ‘La cama vacía’ y este es su legado musical

Óscar Agudelo Márquez comparte honores con Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Alci Acosta, Darío Gómez o Rómulo Caicedo. Su interpretación de La cama vacía le bastó a este tolimense para convertirse en un nombre infaltable del cancionero popular latinoamericano.

Pero ese vals no fue la única canción que se hizo famosa en su voz: Por el alma de mi madre, Desde que te marchaste, China hereje, El redentor, Quisiera amarte menos, Fue un día de sol, Cuando miran tus ojos, Rosas de otoño, Mujer ingrata, Esos tus ojos negros y Bajo el cielo azul, entre otras, forman parte del legado musical que deja tras su fallecimiento, ocurrido el fin de semana en Bogotá.



Tenía 91 años y su salud se había deteriorado en los últimos meses, a causa del párkinson y el alzhéimer que padecía. Nacido en Herveo (23 de septiembre de 1932), un municipio ubicado entre el Tolima y Caldas, Óscar Agudelo se sintió atraído por la música desde niño. A los 9 años aprendió a tocar el tiple y la guitarra, mientras se iniciaba en los conocimientos de la sastrería. Recién se graduó de bachiller, emprendió un periplo por distintas ciudades, y en 1954 empezó su carrera profesional, junto al cantante tumaqueño Nelson Ibarra y su colega ecuatoriano Alfonso Medina, los populares Ibarra y Medina.

Su particular estilo al cantar interesó a las disqueras del momento –Sonolux y Codiscos– y lo puso a sonar en las emisoras. Tres años después, Agudelo hacía giras por Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Europa.



Boleros, valses ecuatorianos, bambucos, tangos y rancheras fueron los géneros que interpretó. Piano, violines, guitarras y aguardiente rodando por las mesas. La voz de Óscar Agudelo se confunde con un despecho, la despedida de un ser amado o la declaración del amor eterno. Su voz ha cesado pero su legado se resume en casi un centenar de interpretaciones que sonaban en todas las cantinas de los pueblos de Colombia: “era un orgullo pasar y oírme en las voces y sentimientos de las personas”, contaba en una entrevista con este diario en 2009.

Sus últimos años fueron pacíficos, alejado de la bohemia, haciendo algunas giras cortas y al lado de su familia en Bogotá, donde falleció el fin de semana. “Siempre me ha gustado la buena vida, fui muy bailador en mi época”, enfatiza con gran satisfacción. “Fue una época deliciosa, la fama me llegó rápido, me elevaron y yo me creí muy artista”, completa.



Su carrera abrió el camino en el país para tantos músicos populares en un género que hoy ha conquistado a varias generaciones y es de los más escuchados en las plataformas musicales. Y por supuesto, La cama vacía es de las más solicitadas.



“Esa canción me toca cantarla dos y tres veces en cada show –expuso en una charla con El Espectador–. Lo que más me sorprende es que no solamente pasa en Colombia, sino en Inglaterra, Francia, Canadá y Estados Unidos. Nunca soñé que esta música me podía dar el pasaporte para conocer tanto mundo. Ahora me toca imitar al Óscar Agudelo de hace 40 años y por eso me toca cuidarme mucho”, decía.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET

