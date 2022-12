En la carrera 5 #67-01, en la céntrica zona de Chapinero, en Bogotá, está ubicado el amor de Mauricio Lleras, uno de los libreros más reconocidos en el país, que falleció en la noche del lunes en la capital.



Prólogo fue el proyecto que Lleras y Rodrigo Matamoros crearon en 2007 con el sueño de encontrar el silencio y la tranquilidad junto a los libros después de salir del bullicio de una Feria del Libro de Bogotá.



La especialidad del la librería es la narrativa, pero con el consejo de su principal librero Mauricio Lleras cuya afición literaria era la novela policial y negra, los visitantes llevaban un descubrimiento de cualquier género a su librería personal.



Por más de tres años y medio, Mauricio Lleras y su socio buscaron el mejor café de la ciudad. Luego de la exhaustiva búsqueda, decidieron hacerlo ellos mismos. “La idea era recobrar lo cálido de las librerías, que la persona que pasara entrara sólo por el olor de café y se quedará leyendo un libro”, contaba Lleras en una charla con EL TIEMPO. Atraídos por el café, la llamativa terraza, rodeada de árboles, el lugar hace una invitación a quedarse, así como la gran variedad de libros, especialmente novelas.



|El librero Mauricio Lleras falleció en Bogotá. Foto: Archivo. EL TIEMPO

A Mauricio mucho se le extrañará. En Prólogo la atención era personalizada: él mismo guiaba a sus visitantes por la literatura de su interés. Parece que muy pocas veces se equivocó, pues la mayoría de las personas terminaban comprando al menos un libro, además de disfrutar del lugar y quedarse leyendo por un buen rato. Prólogo también organiza eventos, como tertulias y lanzamientos de libros. “El espacio es pequeño, pero nosotros adecuamos todo para que los invitados se sientan cómodos”, dijo en su momento Lleras.



Desde pequeño, Lleras se interesó en el oficio de librero. Descubrió su vocación cuando, en la década de los 50, su padre lo dejó solo un momento en la librería del alemán Karl Buchholz, en el centro de Bogotá.

Lector voraz

Luego de 30 años dedicado a la agronomía –en el área de las flores–, se abandonó a su sueño, a las letras, a su 'Nena': 'Prólogo café y libro'. Si bien su anhelo era estar "sentado leyendo en un sillón orejón, con música clásica de fondo, una chimenea, y con libros que se vendían solos", eso no hacía parte de su cotidianidad. Pero era algo que celebraba, además del hecho de no haberse quebrado.



"Siempre me decían 'en las librerías, usted se quiebra'", relataba. Un día, después de darle largas, "le dije a mi socio, 'quebrémonos', y entendió a qué me refiería". En 120 metros cuadrados, Prólogo alberga 12 mil libros de literatura, de cocina, una pequeña sección de poesía que ha ido creciendo ‘tímidamente’ y también textos de autoayuda, entre otros.

Lleras, el librero y fundador de Prólogo, era, sobre todo, un lector. Siempre tenía uno, dos o tres libros en proceso de lectura no solo para satisfacer su propio gusto por la lectura, sino para llenarse de argumentos a la hora de recomendar a sus clientes.



Gracias a estar presente en su local, contaba historias muy particulares de sus clientes: por ejemplo, un novio le solicitó permiso a Lleras para pedir la mano de su novia (amante furibunda de la lectura) en la librería. Lleras dijo que claro. Y entonces, una noche, Prólogo se llenó de gritos de sorpresa, lágrimas y música en vivo a cargo de un violinista.

Los amantes de la lectura y del lugar saben que el último jueves del mes hay tertulias. Prólogo es un punto de encuentro de personalidades de la cultura como Vladdo (el caricaturista Vladimir Flórez), Fernando Quiroz, Antonio García y Ricardo Silva; de vez en cuando pasa por allí Luis Fernando Afanador; y Juan Esteban Costaín prefiere sus tortas de chocolate. El lugar también ha sido escenario de reuniones en torno al oficio de escribir con autores como Nahum Montt, Juan Diego Mejía, Flor Romero, Ramón Cote Baraibar y Margarita Posada, entre otros. Prólogo también fue el escenario de varias exposiciones artísticas.



Lleras se ha ido dejando huérfanos a sus clientes, amigos y amantes de la lectura. Muchos lo recuerdan y le rinden un homenaje en las redes sociales.

Querría tener más fotos de los dos porque su muerte es una muerte en la familia. Querría haberle escrito ayer pero no lo hice porque estaba seguro de que pronto íbamos a vernos. Yo sé que él supo todo lo que lo quise y lo quiero. Y sé que su esposa y sus hijos saben que acá estoy pic.twitter.com/BJDkbPi7g3 — Ricardo Silva Romero (@RSilvaRomero) December 27, 2022

Ha muerto Mauricio Lleras, un gran librero. Lector agudo y duro. Cuando un libro le gustaba no nos dejaba salir sin llevarlo y si llegábamos a preguntar por otro que consideraba malo, decía que no perdiéramos la plata. Hará mucha falta, difícil no sentir una orfandad literaria. pic.twitter.com/SzvK1t6oMA — Arturo Charria Hernández (@arturocharria) December 27, 2022

Se va un gran librero pero sobre todo nos deja una gran persona y un bonito ser humano, larga vida a Mauricio Lleras, fundador de la librería @PrologoLibros, una de las librerías más hermosas de Latinoamérica!

Con Mauricio duraba largas horas hablando de novela negra 🖤 pic.twitter.com/EapNbZ2qMa — Andrés Miguel Sampayo (@asampayo) December 27, 2022

