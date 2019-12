Murió Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Desde el 2002, Marie Fredriksson luchó contra un tumor cerebral. Fueron 17 años que la intérprete de Roxette calificó como un “infierno”, según sus propias palabras y que este lunes terminó con su vida, a los 61 años.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre ", escribe Marie Dimberg, portavoz y gerente de Roxette en un comunicado de prensa.



Roxette ha sido uno de los duetos suecos más exitosos y además de Fredriksson, estaba conformado por Per Gessle, que se unieron luego de participar en varias bandas hasta que en 1986, siendo los considerados “la mejor cantante y el mejor compositor de ese momento en Suecia”.



Ese mismo año grabaron su primer sencillo, Neverending Love, que haría parte de su primer álbum Pearls Of Passion y que se convirtió en el número uno en Suecia.

Entre sus canciones más recordadas están Goodbye to You, Soul Deep, Fading Like a Flower, The Big L. y Spending My Time.



Su éxito europeo llegó rápido, así como el estadounidense, pero tal como lo hizo ABBA en su momento, el dueto decidió también grabar una disco en español en 1996, titulado Un día sin ti (Spending My Time), que fue un éxito en España y América Latina.



Tras su muerte, Gessle, su compañero de fórmula, dijo en un comunicado: “El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tenemos para compartir! Gracias Marie, gracias por TODO. Eras una música verdaderamente única, una cantante en un nivel que casi nunca volveremos a experimentar. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Fuiste una amiga maravillosa por más de cuarenta años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de tu tiempo, tu talento, tu calidez, generosidad y humor. Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo".



Fredriksson tuvo dos hijos que hoy tienen 23 y 26 años.



