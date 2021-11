Falleció la escritora española Almudena Grandes

Aunque estudio geografía e historia, Almudena Grandes se dejó llevar rápidamente por la literatura y por ofrecer una visión de España intensa y llena de matices. Con su revolucionaria mirada de la sexualidad femenina en 'Las edades de Lulú' causó revuelo a finales de los ochenta y una versión cinematográfica de esta obra ayudó a que el interés por su trabajo se revelara más allá de su tierra

Luego decidió contar una historia de amor con 'Te llamaré Viernes' (1991) y tres años después presentó 'Malena no es un nombre de tango', en la que revelaba la experiencia de una niña que no parecía encajar en un entramado familiar lleno de conflictos y secretos. También es famosa por 'Atlas de geografía humana' (1998) –que también tuvo una versión cinematográfica de la mano de la realizadora Azucena Rodríguez.



Al igual que 'Los aires difíciles' (2002) y 'Castillos de cartón' (2004), entre otras. En 2010 desarrolló una serie de seis novelas de los Episodios Nacionales en los buscaba contar la historia contemporánea de España.

"Me enganché a la Historia de la España Contemporánea como se engancha un niño a un videojuego. Durante más de diez años, porque empecé a leer para ‘El corazón helado’, he estado metida en una burbuja en la que sólo he visto cine español, sólo he escuchado música española y sólo he leído libros de República, guerra y dictadura, de ficción o no ficción", afirmó una vez.

Su último libro publicado fue 'La madre de Frankestein', que contaba la vida de Aurora Rodríguez Carballeira, quien mató a su propia hija, Hildegart Rodríguez Carballeira. En 2018 Almudena Grandes fue galardonada con el premio Nacional de Narrativa.



