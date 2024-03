Murió Karl Wallinger, de World Party y The Waterboys: luto en la música

She’s The One fue una de las canciones más relevantes en la vida del músico, multiinstrumentista, compositor y productor galés Karl Wallinger. El tema fue un éxito en 1997 y, después Robbie Willians le haría una versión aún más famosa, en 1999, en su segundo álbum como solista.

Pero no fue el único de los éxitos en los que participó este talentoso músico fallecido el domingo 10 de marzo, por causas que no fueron reveladas por su publicista, quien se encargó de anunciar su partida.

“Karl Wallinger, el músico y compositor nacido en Gales, más conocido como la fuerza singular detrás de World Party, murió el domingo 10 de marzo”, decía el anuncio de su muerte.

Wallinger había nacido en Gales el 19 de octubre de 1957, tenía 66 años y comenzó su carrera en los años 80, interpretando diferentes instrumentos, aunque, la mayoría de las veces hacía el papel del tecladista.

Su notoriedad comenzó cuando se unió a The Waterboys, en 1983, banda dirigida por Mike Scott, que combinaba el folk irlandés y el rock en la que estuvo hasta 1985. Antes de su llegada a la banda había sido director musical de The Rocky Horror Picture Show.

Con The Waterboys, Wallinger pudo desplegar su talento en múltiples instrumentos, algo que aprovechó muy bien esta banda, en canciones como The Whole of the Moon (del disco This is the Sea, 1985).

Al dejar The Waterboys, Wallinger fundó World Party (1986). Esta sí contaba con su dirección y con ella grabó cinco álbumes, entre 1987 -cuando estrenó Private Revolution, del que saldría su éxito Ship of Fools, de un contenido en defensa del medioambiente- hasta el año 2.000.

A Private revolution le siguieron los álbumes Goodbye Jumbo (1990), Bang! (1993), Egiptology (1997) -del que se desprendió She’s The One- y Dumbing Up (2000). Más adelante la banda haría una recopilación (Best in Show, 2007).

El visible bache en la producción musical puede explicarse porque a comienzos del 2001, el artista sufrió un aneurisma cerebral que lo llevó a detener su carrera. Solo pudo volver a los escenarios en el 2006.

Como productor, tras bambalinas, trabajó en el álbum The Lion and The Cobra, con el que la cantante irlandesa Sinead O’Connor inauguró su discografía. Ella, que entonces no era muy conocida, participó a su vez en los coros de los primeros dos álbumes de World Party.

También hizo parte del equipo de artistas que trabajaron en Big Blue Ball, álbum de Peter Gabriel, que aunque fue lanzado en 2008 , se grabó en los años 90.

Algunas bandas sonoras contaron con su participación, un ejemplo es la cinta Clueless. Otra, Reality Bites, película dirigida por Ben Stiller, que contó con Wallinger como director musical.

Al conocer la noticia del fallecimiento de quien fuera su compañero de banda en los 80, Mike Scott, fundador de los Waterboys, compartió un saludo para la viuda de Wallinge, Suzie Zamit y sus hijos Louis Wallinger y Nancy Zamit y mencionó que el artista tenía dos nietos.