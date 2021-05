Murió por cóvid John Davis, la "voz" de los alemanes Milli Vanilli

El cantante estadounidense John Davis, conocido por ser una de las voces del dúo alemán Milli Vanilli, murió esta semana por covid a los 66 años, según confirmó su hija en redes sociales y a medios de Alemania, donde residía.



Davis era bajista además de cantante y publicó el album "Joker" en el inicio de su carrera musical, que desarrolló principalmente en Alemania, donde llegó a cantar con la orquesta sinfónica de Núremberg.

El cantante fue conocido mundialmente después de saberse que él y otros cantantes de estudio pusieron las voces del dúo germano, quienes causaron una gran polémica al conocerse que no cantaban sus temas sino que los interpretaban mediante "playback".



Vendieron más de 30 millones de sencillos. Milli Vanilli obtuvo un gran éxito a finales de la década de los ochenta del pasado siglo hasta que se descubrió que Fab Morvan y Rob Pilatus, sus integrantes, no cantaban las canciones que difundieron con gran éxito.



El dúo consiguió incluso ser número uno en las listas en Estados Unidos, con su segundo álbum, titulado "Girl you know it's true".



Nacido en Carolina del Sur, Davis se trasladó a vivir a Alemania para ayudar al lanzamiento de Milli Vanilli; tras descubrirse la verdad sobre sus voces, Davis lanzó otro grupo con el nombre de "The Real Milli Vanilli", de corta carrera, que formó junto con Brad Howell, Ray Horton y Gina Mohammed.



Pilatus -hijo de un soldado estadounidense y de madre alemana- creció en el seno de una familia adoptiva en la ciudad de Munich y murió a los 32 años: la policía alemana lo encontró muerto, al parecer tras la ingestión de alcohol y fármacos, en la habitación de un hotel de Fráncfort, Morvan rindió homenaje a Davis en redes sociales, donde escribió: "No lo puedo creer, gracias por todo el amor que diste a lo largo de los años, desde el borde del escenario".



Los integrantes de Milli Vanilli fueron despojados de los premios "Grammy" que habían obtenido en 1990 al mejor artista revelación, después de conocerse que no habían cantado ni una sola nota de "Girl You Know It's True", lo que suscitó un escándalo en el mundo musical.



En los últimos años Davis actuó con Morvan en Alemania tras publicar ambos en 2015 el álbum "Face meets voice".



EFE