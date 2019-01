Murió uno de los integrantes del dúo Captain and Tennille

Dragon falleció este miércoles 2 de enero, a los 76 años, en Arizona, dijo su publicista Harlan Boll, a través de un comunicado.

Captain y Tennille se hicieron famosos por canciones como 'Love Will Keep Us Together' y 'Do That to Me One More Time'.

Toni Tennille, quien se casó con Dragon en 1975, estaba con él cuando murió. "Era un músico brillante con muchos amigos que lo querían mucho", señaló Tennille en un comunicado. La pareja se divorció en 2014 pero siguieron siendo amigos.



