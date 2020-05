Falleció músico que trabajó con Kiss e hizo canción para 'Bob Esponja'

Fue su hermano el guitarrista Bruce Kulick, quien informó la muerte de Bob, quien tenía 70 años. La causa del deceso no fue revelada.

“Estoy desconsolado por tener que compartir la noticia del fallecimiento de mi hermano Bob Kulick", dijo.

"Su amor por la música y su talento como guitarrista y productor siempre deben ser celebrados. Sé que ahora está en paz, con mis padres, tocando su guitarra lo más fuerte posible. Respeten la privacidad de la familia Kulick durante este momento muy triste ", fue el mensaje de Bruce.

Bob Kulick era reconocido en el ámbito musical por haber trabajado con Lou Reed en el álbum ‘Coney Island Baby; por su colaboración con Meatloaf en giras y en el disco ‘Bad Attitude’.

También colaboró con Alice Cooper, Michael Bolton, Doro Pesch y como músico de sesión en los discos de Kiss 'Alive II', 'Unmasked' y 'Creatures of the Night'.



De hecho, trató de hacer parte de esa banda, pero no fue tenido en cuenta. Su hermano Bruce si consiguió el puesto de guitarrista del grupo liderado por Gene Simmons y Paul Stanley.



Además trabajó en el proyecto Murderer’s Row y con David Glen Eisley, con el que grabó la canción 'Sweet Victory' que luego sería mundialmente conocida por aparecer en una nueva versión en la serie animada Bob Esponja, específicamente en el episodio ‘Band Geeks’.

Fue un artista un poco a la sombra, pero su velocidad en la guitarra se notó también en discos de W.AS.P. y en el álbum de Tim Ripper Owens 'Play My Game' (2010).

Además fue coproductor del álbum o We are Motörhead de la famosa banda británica Motörhead, lanzado el 15 de mayo de 2000. Y ganó un Grammy con ellos, en la categoría de mejor intrepretación de metal, con 'Whiplash', una versión del clásico de Metallica.



CULTURA

@CulturaET