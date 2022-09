El rapero Coolio, muy recordado por su auge en la década de los noventa, falleció a sus 59 años. De acuerdo con los primeros reportes, fue hallado sin vida en una casa en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su nombre de pila era Artis Leon Ivey Jr. Fue elogiado por su canción 'Gangsta’s Paradise' (1995) que le valió un Premio Grammy en la categoría de 'Mejor interpretación de rap en solitario' y la cual también fue parte de la banda sonora de la película 'Mentes Peligrosas'.

As I walk through the valley of the shadow of death

I take a look at my life and realize there's nothin' left

(Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte

Echo un vistazo a mi vida y me doy cuenta de que no queda nada)

Así inicia cantando en la popular pista que hizo en colaboración con Larry Sanders, conocido como L.V.

¿De qué murió Coolio?

Coolio murió en la tarde de este miércoles, 28 de septiembre, al parecer, tras visitar a unos amigos, de acuerdo con información del portal especializado 'TMZ'.

Según explicó Jarez, su mánager, al medio citado, el artista ingresó al baño y no salió. Ante lo cual, sus amigos golpearon insistentemente la puerta hasta que entraron y lo encontraron sin signos vitales.

Por el momento, no se tiene un reporte oficial de las autoridades policiales sobre las causas de la muerte del estadounidense. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por investigadores a medios locales, en la escena no se hallaron sustancias psicoactivas, por lo que se presume que podría traerse de un paro cardíaco.

Diez álbumes escribió en toda su carrera: 'It Takes a Thief', 'Gangsta's Paradise', 'My Soul', 'Coolio.com', El Cool Magnifico', 'The Return of the Gangsta', 'Steal Hear', y 'From the Bottom 2 the Top' -este último fue lanzado en 2009-.



Aunque no había estrenado recientemente canciones, Coolio era un empresario de la industria; dirigió el sello Crowbar que manejaba artistas como Ras Kass and the 40 Thevz, entre otros. Llevaba trabajando arduamente durante más de tres décadas en el género rap.

"Esta es una noticia triste. Soy testigo de primera mano de la rutina de este hombre hasta la cima de la industria. Descanse en paz @Coolio”, tuiteó el rapero Ice Cube como despedida a uno de sus amigos.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi — Ice Cube (@icecube) September 29, 2022

"Uno de los tipos más agradables que he conocido. Buena gente", comentó Mc Hammer.

One of the nicest dudes I’ve known.

Good people. R.I.P. Coolio 🕊 🌹 🕊 pic.twitter.com/yQF9ZonbKA — MC HAMMER (@MCHammer) September 29, 2022

"La leyenda", opinó Juicy J, otro de los artistas del género al conocer su deceso.

Rip coolio the legend — juicy j (@therealjuicyj) September 29, 2022

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fans por la pérdida de @Coolio", afirmó por su parte Bret Michaels, cantante, quien además compartió una fotografía juntos.

My deepest condolences go out to the family, friends & fans on the loss of @Coolio. This photo from when we did @ABCNetwork #GreatestHits together. Awesome guy who will be missed. #Coolio pic.twitter.com/tBurdvSiuE — Bret Michaels (@bretmichaels) September 29, 2022

"Descansa en el poder, Coolio", dijo la cantante Debbie Harry.

Rest in power Coolio ♥️ pic.twitter.com/nQdeuPTHGQ — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) September 29, 2022

Tendencias EL TIEMPO

