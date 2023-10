Murió el periodista y columnista español Antonio Albiñana

Como una persona con una gran capacidad de análisis geopolítico y con un humor exquisito fue definido por sus amigos cercanos el periodista español, radicado en Colombia, Antonio Albiñana, fallecido en Bogotá este miércoles por causa de un cáncer. Durante muchos años fue columnista habitual de EL TIEMPO.



Tuvo una extensa carrera periodística que lo llevó a ser fundador y director, por cerca de seis años, de la edición en español del periódico ‘de Le Monde Diplomatique’, y fundador también del ‘Diario 16’, en España.

Además de su faceta como columnista de este diario, Albiñana es recordado por dirigir el programa de televisión ‘Las Claves’, que hizo con sus amigos Antonio Caballero y María Elvira Samper, y que se emitió por Canal Capital y Citytv durante casi cuatro años.



Varios de sus amigos, consultados por este diario, coincidieron en que detrás de esa primera imagen de un hombre con pinta de “cascarrabias”, se escondía el ser más encantador.



Precisamente, la periodista María Elvira Samper contó que se conocieron gracias a su amigo en común Antonio Caballero, cuando la invitaron al programa ‘Las Claves’.



“Admiré su entereza, su coherencia y honestidad intelectual, y la verticalidad en sus principios. Era progresista y libertario. Era un hombre que al principio parecía duro, pero que en el fondo encerraba un gran corazón. Lo consideré un amigo y guía, que me enseñó mucho y que llevo en el corazón con una inmensa gratitud”, dijo Samper.



Otro de sus amigos cercanos, el publicista Ángel Becassino –vecino suyo por años en el barrio La Candelaria-, destacó la cualidad de Albiñana de “amigo incondicional” y de entrega al mundo con una gran nobleza. “Era un hombre que no miraba desde una tendencia o un interés sino que tenía la capacidad de mirar al mundo con mucho amor. Antonio era una persona con una capacidad de ‘ver en lo que observaba’”, describe su amigo.



Becassino recordó que uno de los últimos sueños del periodista español fue la creación de una revista, que imaginaron, junto con sus amigos y periodistas Rodrigo Pardo, Vladdo y el fallecido Antonio Caballero. “Tuvo una trayectoria envidiable en el periodismo y sin embargo fue un hombre sencillo, tierno y honesto en su entrega a lo más sensible que ocurre a los seres humanos, que es la amistad”, anota.



“Tuvimos la idea de publicar una revista, una quijotada, viste, y creo que fue así la última entrega fuerte a la que le botó mucha corriente Antonio”, recuerda Becassino.



Albiñana era recordado también por su amor a la comida exquisita y a los vinos, como buen español, en torno a los cuales siempre se formaba una tertulia maravillosa con sus amigos.



Precisamente, el caricaturista y periodista Vladdo destacó ese semblante siempre de vitalidad de su fallecido amigo. “A mí lo que más me impresionaba de Antonio era su pasión por la vida y por el trabajo. Era un gran conversador, que siempre tenía en mente algún proyecto periodístico; un gran analista de la actualidad nacional e internacional, que solía hacer observaciones muy atinadas de cada tema que abordaba”, anota.



Albiñana llegó a las páginas de EL TIEMPO por invitación del entonces director Roberto Pombo, quien destacó que "era un periodista inteligente, serio y desapasionado, muy detalladamente informado del acontecer en todos los rincones del mundo".



El veterano editor Luis Noé Ochoa le recibió cada semana en la Dirección de EL TIEMPO, por muchos años, su columna a Albiñana, con quie forjaron una estrecha amistad.



"Antonio Albiñana fue uno de los columnistas más disciplinados que he conocido. Puntual, preocupado tanto por la extensión de los textos, como riguroso en el idioma. Enviaba una columna, pero sabíamos que llegaba otra corregida. Y tal vez podría venir después una petición de corregir un término. Un internacionalista investigativo y riguroso en sus textos. Pero, además un señor, a carta cabal, decente siempre. Un hombre de una trayectoria admirable", destaca Ochoa.



Por su parte, Sara Trejos, otras de sus compañeras de trabajo en la época del programa de televisión 'Las Claves', le agradeció por haber sido su "mentor" por casi cinco años.



"Aprendí de él la importancia de leer entrelineas las narrativas de poder en el periodismo, también la importancia de ver todo desde la perspectiva de derechos humanos. Fue muy estricto siempre, obstinado con sus ideas y al mismo tiempo infinitamente generoso con su conocimiento y cariño para enseñar", recuerda Trejos.



Además de su extensa faceta periodística en el extranjero, esa pasión por el oficio dejó una amplia huella en Colombia, que lo llevó incluso a ganar el Premio Nacional de Periodismo en 2015.



Además de su faceta de su colaboración en las páginas de este diario, Albiñana fue también analista para la revista ‘Cambio’ y panelista, por más de seis años, del programa ‘Hora 20’, de Caracol Radio.



Sus análisis hicieron parte de publicaciones académicas de las universidades Externado y Javeriana, y fue catedrático de la materia ‘Análisis de Medios’, en la Universidad Sergio Arboleda. También ejerció la docencia en la ESAP-Unión Europea, donde impartió el diplomado ‘Periodismo público’. Entre otros cargos, ocupó el de Delegado en Colombia del Observatorio de Derechos Humanos (DESC).



Antes de llegar al país, Albiñana, se desempeñó, en los inicios de su carrera periodística, como redactor y corresponsal en España de diversos medios y agencias, como Diario de Barcelona, MundoDiario, Cambio16, Agencia ‘Europa Press’, y la Agencia de Prensa Libération (fundada por Jean-Paul Sartre).



También se destacó su participación como fundador, con Iñaki Gabilondo y Mercedes Arancibia, de la primera organización democrática profesional Unión de periodistas, así como ser ponente de la nueva legislación de prensa en España.



Albiñana había acogido a Colombia como su segunda patria –recibió su nacionalidad en 2008-, un país que descubrió al lado de su amada esposa Marta, a la que EL TIEMPO extiende sus más sentidas condolencias, en unión de su familia.