Murió el músico dominicano Víctor Víctor

El músico dominicano Víctor Víctor murió en Santo Domingo este 16 de julio por covid-19, informaron medios de ese país.



Se encontraba hospitalizado desde hace dos semanas y aunque había mostrado alguna mejoría, el 15 de julio su salud se deterioró y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.



Víctor Víctor siempre será recordado porque fue uno de los primeros músicos que rescató uno de los géneros populares más importantes de República Dominicana: la bachata, la misma que luego Juan Luis Guerra le pondría un sonido más experimental para terminar de dejarla en el lugar que le correspondía: uno muy importante.

Su nombre, además, fue reconocido porque Celia Cruz, la intérprete de salsa fallecida hace 17 años, interpretó una de sus más hermosas canciones: Te busco.



Nacido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 11 de diciembre de 1948, se desempeñó como cantante, músico, guitarrista y compositor.



En una entrevista publicada en EL TIEMPO en el 2017, Víctor Víctor contó que se aficionó la bachata, inicialmente tocada solo con guitarra, gracias a Lila, la señora que ayudaba con los quehaceres en su casa y no solo ponía esta música en una vieja radio, sino que "la bailaba muy bien".



Ella sembró esa semilla en su carrera musical, pese a que por ser tan popular, no era un sonido bien visto en las altas esferas dominicanas. “Naturalmente, quienes querían criticar la bachata iban a perder esa guerra; las cosas cuando tienen raíces populares se imponen”, dijo en esa entrevista.



De paso, Víctor Víctor, nacido como Víctor José Víctor Rojas, también tuvo lecciones de guitarra de parte de su papá y de Ramón Vargas, cuyo hijo es el famoso Wilfrido Vargas.



Su muerte fue confirmada por el cantautor Pavel Núñez, uno de sus amigos más cercanos, mientras su esposa Sobeida, quien se recuperó del covid-19, no fue capaz de hablar a los medios.



Sus cercanos lo recuerdan como un auténtico bohemio, al que además le grabaron sus temas artistas como Ángela Carrasco, Emmanuel y Danny Rivera.



Fue un hombre con sentido político y vinculado a las causas sociales. Cuando tenía 13 años tuvo que vivir la caída y el asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, dictador dominicano, y esto despertó su conciencia política.



De hecho, encabezó una campaña en su país ante la Junta Central Electoral (JCE) para que en los tarjetones de votación se pudiera incluir la palabra "ninguno" en unas elecciones presidenciales, en protesta por el descrédito que le atribuía a la clase política de la isla.



