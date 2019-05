Fallece el escritor LGTBI keniano Binyavanga Wainaina Nairobi

El escritor keniano y conocido activista por los derechos del colectivo LGTBI (Gais, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) Binyavanga Wainaina murió este martes en un hospital de Nairobi a causa de un derrame cerebral, confirmó su familia.

Wainaina, de 48 años, sufrió su primer derrame en 2016, el mismo año en el que confesó, durante el Día Mundial contra el Sida, ser seropositivo. "Lo que dije es cierto. ¡Soy VIH positivo y feliz! Eso es todo lo que puedo decir", dijo entonces en su cuenta de Twitter.



Además, se convirtió en una de las primeras figuras públicas africanas en revelar su homosexualidad en el año 2014, lo que causó un gran debate en Kenia frente al discurso dominante de que ser gay es algo "antiafricano".



Autor de las divertidas memorias 'One day I will write about this place' ("Un días escribiré sobre este lugar"), ese mismo año fue nombrado por la revista TIME como una de las "personas más influyentes del mundo".



El escritor del ensayo satírico 'Cómo escribir sobre África' ganó en 2002 el reputado Premio Caine de Literatura Africana, conocido también como el 'Booker de África'. En 'Cómo escribir sobre África', Wainaina critica la manera repleta de imágenes preconcebidas y prejuicios que autores extranjeros usan a la hora de hablar de África, con lugares comunes como guerreros, niños famélicos y paisajes de atardeceres rojizos.



"Asimismo, necesitarás un club nocturno llamado Tropicana, donde mercenarios, ricos y malvados africanos, prostitutas, guerrilleros y expatriados se reúnen", narra, con ironía, en la que es considerada quizá su obra más emblemática.



"Termina siempre tu libro con Nelson Mandela diciendo algo sobre arco iris o renacimiento. Porque te importa", sentencia Wainaina, en su crítica sobre los tópicos en los que caen muchos escritores foráneos al hablar de asuntos africanos. Fundador de la revista literaria keniana "Kwani?", era también un experto en la cocina tradicional y moderna de África y llegó a recopilar más de 13.000 recetas de todo el continente.



