Murió el cantante chileno Lucho Gatica, la voz del amor

'Sabor a mí', 'No me platiques', 'Yo vendo unos ojos negros', 'Espérame en el cielo', 'Tú me acostumbraste' y 'Contigo en la distancia' son solo algunas de las canciones que interpretó Lucho Gatica en su larga carrera, que empezó en 1941.

Gatica falleció este martes en México, el país en el que residía desde hace 50 años. El músico y también actor, de 90 años, sufría de diabetes y desde hace algunos años presentaba un deterioro cognitivo que hizo que perdiera su memoria, según han informado algunos medios.



El músico nació en Rancagua (Chile), el 11 de agosto de 1928, como Luis Enrique Gatica. De una familia numerosa, a los 5 años perdió a su padre y tanto él como sus 7 hermanos tuvieron muchas privaciones.



Arturo, su hermano mayor, lo inició en la música y formaron un dúo que dio muchos frutos. En 1949 grabaron su primer disco, que incluía cuatro canciones: 'El martirio', 'Tú que vas vendiendo flores', 'La partida' y 'Tilín tolón'.

Humberto Gatica, sobrino del cantante que inmortalizó buena parte de los boleros más reconocidos de América Latina, lo definió como “una de las leyendas más significativas de nuestra tierra; su música nos deja recuerdos de por vida. En el último tiempo, el cuerpo del tío Lucho estaba bien, pero su cerebro se apagaba”, dijo en Radio Cooperativa de Chile.



En 1957 y con su carrera en ascenso, luego de hacer giras por Venezuela, Lucho Gatica se trasladó definitivamente a México. Allí se involucró rápidamente en el mercado del disco y la actuación.



Su fama llegó incluso a Estados Unidos y en 1959 fue invitado por la empresa MGM a algunas visitas con personalidades del espectáculo del momento, en una lista en la que también fue incluido el roquero Elvis Presley y el músico Nat King Cole, entre otros.

En México se casó con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado, residente en ese país. El matrimonio duró 18 años y tuvieron cinco hijos, entre ellos Luis Antonio, cantante y actor, y Alfredo, productor musical. En dos matrimonios posteriores tuvo tres hijas más.



A principios de los años 90, Lucho Gatica comenzó a tener problemas con su voz, lo que redujo considerablemente sus grabaciones. De ahí que solo dejara 13 producciones.



De todas maneras, a esas alturas su nombre ya estaba escrito en el gran cancionero latinoamericano, pues su carrera incluso fue homenajeada por el desaparecido Juan Gabriel en el Festival de Viña del Mar de 1996, donde Gatica fue jurado. El Divo de México interpreta en su honor 'Yo vendo unos ojos negros' y 'Ende que te vi'.



Su último disco lo grabó en el 2013 y lleva por título 'Historia de un amor'. En esa ocasión, entrevistado por la agencia Efe, dijo: “Yo no le tengo miedo a la muerte, soy muy feliz”.



En su ciudad natal se decretaron tres días de duelo al conocerse su fallecimiento y allí mismo, hace poco, presentaron una estatua en la que aparecen Gatica y su hermano, los dos grandes cantantes del lugar.



“¡Buen viaje! Te amo...”, publicó su hijo Lucho Gatica en las redes sociales para informar la muerte de este grande de la música del amor.



*Con información de agencias​