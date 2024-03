Murió Eduardo Escobar, querido periodista, escritor y poeta colombiano

En la noche de este 18 de marzo del 2024 falleció el escritor y poeta Eduardo Escobar, muy conocido por sus columnas en EL TIEMPO.

El periodista, quien nació en Antioquia hace 80 años, venía atravesando dificultades en su salud por cuenta de un cáncer de pulmón.

La familia de Eduardo Escobar le confirmó a EL TIEMPO el deceso del escritor.

La última columna de Eduardo Escobar en EL TIEMPO fue en marzo 4 del 2024 y la tituló ‘Contra los chips viciosos’. De acuerdo con Raquel Escobar, su padre acababa de cumplir 80 años en diciembre pasado, por lo que la familia se reunió para darle buenos momentos durante la dura enfermedad que padecía.

Escobar había sido internado en la Clínica Oncológica de Antioquia, en Envigado, luego de que su salud se complicara desde hace dos días.

No obstante, Raquel manifestó que la atención en este centro médico no fue la mejor en un primer momento. “Lo mandaron como en el correo de la muerte porque le quitaron los drenajes, el suero y no le daban de comer. Estuvimos muy a disgusto, mi papá estuvo muy mal”, dijo la familiar.

Tras las quejas sobre la atención que recibió Escobar, Raquel manifestó que luego la atención mejoró y los trataron bien. “Nosotros sabíamos que mi papá estaba enfermo, terminal, pero una cosa como acelerarle la muerte es realmente horrible”, manifestó.

Eduardo Escobar deja, además de Raquel, otros tres hijos: Lucas, Roque y Simón.

Este escritor envigadeño será recordado, entre otras cosas, como uno de los cofundadores del movimiento literario nadaísta, el cual nació en 1958 también de la mano de Gonzalo Arango, Amílcar Osorio y Alberto Escobar Ángel.

En su juventud, pensó en dedicarse a la vida religiosa e incluso estuvo en el seminario, pero luego se embargó en la aventura del nadaísmo.

Algunos de sus libros son 'Las rosas de Damasco y otros cuentos' y se destaca 'Insistencia en el error - Antología personal'.

