Murió la actriz y cantante estadounidense Doris Day

'Cuéntame o déjame', 'Confidencias de medianoche' y 'Pijama para dos' fueron algunas de las películas en las que participó Doris Day, quien murió este lunes a los 97 años.

La Doris Day Animal Foundation informó que "Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave que produjo su muerte".



Nacida en Cincinnati, Ohio, el 3 de abril de 1922, sus inicios fueron en la radio en los años 40 como cantante pop, al lado de Dinah Shore, Billie Holiday, Patti Page y Sarah Vaughan, crearon la modalidad vocal femenina en la música pop tradicional.



En 1948 llegó al cine, a la película 'Romance on the High Seas', de 1948 y muy rápido fueron reconocidas sus aptitudes para la comedia. Fue dirigida por Michael Gordon, Michael Curtiz, Alfred Hitchcock y David Butler, y compartió escena con Jack Carson, Frank Sinatra, James Stewart, Clark Gable y Rock Hudson.



En 1968 se retiró del cine y ese año empezó a presentar su programa The Doris Day, que duró cinco temporadas y finalizó en 1973.



Su último disco fue 'My Heart', grabado en el 2011, cuando tenía 89 años.



Efe