Murió Cat Janice, cantante con cáncer terminal que se hizo viral por canción a su hijo

En la mañana de este miércoles 28 de febrero murió la cantante estadounidense conocida como ‘Cat’ Janice, cuya música se volvió viral en las redes sociales al conocerse que tenía cáncer terminal y las regalías de una canción que escribió para su hijo de siete años lo ayudarían económicamente a él cuando ella no estuviera.



“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, escribieron los familiares en la cuenta de Instagram de la cantante.



Además, agradecieron el apoyo que la estadounidense había recibido en redes durante sus últimos días: “Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses. ‘Cat’ vio cómo su música llegaba a lugares, ella nunca lo esperó, y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes”.



Incluso, dieron a conocer que hay más canciones que ‘Cat’ dejó escritas antes de fallecer y su hermano se encargará de la gestión de todas las operaciones relacionadas con la música, mercadotecnia y relaciones públicas: “A petición de ‘Cat’, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo”, agregaron.



En su momento, se conoció que la enfermedad de la mujer de 31 años había comprometido sus pulmones, por lo que los médicos declararon que no había más que hacer, por lo que no sabía cuánto tiempo de vida le quedaba.



El tema que le escribió a su pequeño hijo de 7 años se llama ‘Dance you outta my head’, y está disponible en YouTube, iTunes, Spotify y TikTok. Los usuarios empezaron a escucharlo y compartirlo de manera masiva, ya que la promesa de ‘Cat’ era dejarle al niño las regalías.



"¡Quiero que mi última canción les traiga alegría! Eso es lo único que he deseado a lo largo de mi batalla con el cáncer. Solo les pido guardar previamente mi última canción", escribió en su momento la cantante, pidiendo compartirla y escucharla.



La respuesta de la audiencia fue bastante satisfactoria, en TikTok ha sido compartida más de 95 mil veces y ha gustado a más de 5 millones de usuarios. Además, se posicionó entre los temas más reproducidos en las listas de Billboard, Apple Music y TikTok Billboard.



En redes sociales, usuarios ya han compartido mensajes de pésame e invitando a otros a seguir compartiendo la canción tras la muerte de la artista.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

