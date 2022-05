La banda inglesa Depeche Mode anunció por a través de sus redes sociales la muerte de Andy 'Fletch' Fletcher, quien hizo parte de esa agrupación como tecladista.



Fletcher (Nottingham, 1961) era reconocido también como un destacado productor y compositor.

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero malo Andy 'Fletch' Fletcher".



"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría.



"Nuestros corazones están con su familia y le pedimos que los tengan en cuenta y respeten su privacidad en este momento difícil" dice Depeche Mode en su cuenta de Twitter.



En 1976, en compañía de su amigo Vince Clarke, Fletcher creo el dueto que bautizaron No Romance in China, que no tuvo mucho éxito. Años más tarde, Clarke, en unión a Martin Gore y Fletcher dieron vida al trío para crear la agrupación Composition of Sound que, luego, cuando se les unió David Gahan dio paso a Depeche Mode.

