Murió a los 58 años Jeff LaBar, guitarrista de Cinderella

Jeff LaBar reemplazó a Michael Smerick en 1985 cuando Cinderella apenas empezaba su exitosa carrera en el mundo del glam rock. Hasta el 2017, cuando se disolvió la agrupación, LaBar formó parte del cuarteto de Filadelfia.

Este jueves 15 de julio, el guitarrista fue hallado sin vida en su apartamento en Nashville, según reveló el sitio de entretenimiento TMZ. Tenía 58 años y por el momento se desconocen las causas de su deceso.

(No deje de leer: Día Mundial de Rock: ¿por qué se celebra?)



Nacido en Upper Darby en 1963 adelantó un proyecto paralelo a Cinderella con su compañero Eric Brittingham, llamado Naked Beggars, y publicó un disco como solista en el 2014, titulado 'One for the Road'.



Cinderella es famosa por temas como 'Don’t Know What You Got' y 'Nobody’s Fool'. LaBar participó en la agrupación hasta sus últimas presentaciones hace cuatro años.



Su hijo, el también músico Sebastian LaBar, confirmó la muerte de Jeff y le rindió un homenaje en sus redes sociales.

