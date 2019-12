Mundo vallenato está ofendido porque Petro lo calificó de "traqueto"

Adriana Lucía López ha sido una de las artistas más activistas durante el paro nacional, en el que se han manfestado varias personalidades del mundo de la música y el entretenimiento.

Quizás por eso, el senador Gustavo Petro aprovechó la coyuntura política para felicitar a la cantante. Pero, lo que pudo ser un simple saludo amigable, terminó por convertirse en una afirmación controversial sobre el género del vallenato.



La cantante, que nació en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, fue uno de los principales rostros de la iniciativa ‘Un canto x Colombia”, que consistió en un concierto gratuito en las calles de Bogotá el pasado domingo 8 de diciembre.



Ella, al igual que otros artistas como Santiago Cruz, Mario Muñoz (de Doctor Krápula), Alejandro Riaño, Juan Pablo Vega, Esteman, Edson Velandia y varios más, han enfatizado en el papel que tiene el arte en la transformación social.

En ese contexto, Petro escribió a través de su cuenta de Twitter el mensaje en el que elogia a la artista:



“La cantante Adriana Lucía, a diferencia del canto vallenato que se alejó del campesino y se entregó al traqueto, es la vuelta al cantor, el cantor hace arte porque expresa el alma de su pueblo en un momento de la historia. Esa sensibilidad se llama conciencia social”, dice el Senador.

La cantante @AdrianaLucia a diferencia del canto vallenato que se alejó del campesino y se entregó al traqueto, es la vuelta al cantor, el cantor hace arte porque expresa el alma de su pueblo en un momento de la historia.



Esa sensibilidad se llama conciencia social. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2019

El mensaje fue interpretado como una crítica polémica hacia el género entero del vallenato. Así que Adriana Lucía respondió el mensaje agradeciendo el reconocimiento, pero aclarando su posición frente a la opinión del líder de la Colombia Humana:



“Agradezco la generosidad de sus palabras pero con respeto le digo: reducir el canto vallenato a eso me parece injusto y muy triste; no se puede meter en una sola bolsa a todos los músicos, ni políticos. Este colectivo es de la gente y respetamos todos los géneros musicales”, respondió la artista.

Agradezco la generosidad de sus palabras pero con respeto le digo: reducir el canto vallenato a eso me parece injusto y muy triste; no se puede meter en una sola bolsa a todos los músicos, ni políticos. Este colectivo es de la gente y respetamos todos los géneros musicales. https://t.co/YDTMQA0INW — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 9, 2019

El intérprete Peter Majarrés no tardó en responderle al senador. En un extenso mensaje que escribió en su cuenta de Instagram le dijo, entre otras cosas: “Lo invito que me acompañe a la Fiscalía y me pruebe lo que usted dice en su trino”, y concluyó su mensaje diciendo: Lo invito al Festival Vallenato para que disfrute como lo hizo en aquella parranda en Bogotá donde cantaba y bailaba nuestras canciones”.

También en respuesta a Petro, el acordeonero Rolando Ochoa -acordeonero, compositor y productor hijo de Calixto Ochoa- escribió un mensaje relacionado en su cuenta de Instagram: “No respaldo en ningún momento este artículo o mensaje porque me duele mi arte, me duele mi música y quien levante semejantes acusaciones para nuestro género. Todos nosotros trabajamos igual que usted, doctor, por llevar nuestro alimento a nuestras familias. A no ser que los traquetos se llamen alcaldes, gobernadores, empresarios y pare de contar”.

No respaldo en ningún momento este artículo o mensaje porq me duele mi arte, me duele mi música y quien levante semejantes acusaciones para nuestro género, todos nosotros trabajamos igual q usted doctor por llevar… https://t.co/AETdwHriIG — Rolando Ochoa (@Rolando_8A) December 9, 2019

Silvestre Dangond simplemente se limitó a invitar a sus compañeros a no prestarle atención a lo que diga Petro.

Entre más le paren bola, más locura escribe! — Silvestre Dangond (@SilvestreFDC) December 10, 2019

