La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), anunció el lanzamiento de ‘Light the Sky’, la cuarta canción oficial del campeonato mundial, que se llevará a cabo en Catar desde el próximo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, convirtiéndose en el primer mundial que no se juega en temporada de verano.



La canción está construida por un cuarteto netamente femenino conformado por las cantautoras más influyentes del mundo árabe en la actualidad: la emiratí Balqees, la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi, la también marroquí Manal y la iraquí Rahma Riad.



Cabe destacar, que en el video oficial del tema aparecen las seis árbitras que estarán realizando sus labores dentro del torneo. Un hecho histórico en la búsqueda de igualdad de condiciones para las y los deportistas del que es considerado el deporte más popular de La Tierra.



Las personalidades que impartirán orden en el terreno de juego son: Stéphanie Frappart, de Francia, Salima Mukansanga, de Ruanda, y Yoshimi Yamashita, de Japón, serán jueces de campo; por su parte, Neuza Back, de Brasil, Karen Díaz Medina, de México, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos, estarán ejerciendo con los banderines.



¿Qué otras canciones hay?

Como bien se dijo, ‘Light the Sky’ se ha convertido en el cuarto sencillo oficial de la banda sonora de la Copa Mundial de la Fifa 2022, un tema que se estrenó a menos de 40 días de dar el pitido inicial, y del cual se especula será la última composición antes de dar la patada inicial.



Pero, ¿Cuáles son las otras canciones? Pues bien, el pasado primero de abril, el mundo se sorprendía con ‘Hayya Hayya (Better Together)’, el primer soundtrack del torneo, compuesto por el estadounidense, Trinidad Cardona, el nigeriano, Davido, y la letona, Aisha.



Por su parte, ‘Ahrbo’, segunda canción oficial, es interpretada por el artista de género urbano, Ozuna, el congoleño, ‘GIMS’, y por Nadir Al-Khayat, más conocido en el mundo de la música marroquí como ‘Red One’. Así mismo, la cervecera Budweiser, patrocinadora oficial del torneo, lanzó ‘The World is Yours to Take’, interpretada por el rapero Lil Baby.



