Muerte y legado de Patricia Teherán, más allá de 'Tarde lo conocí'

En tres años -de 1990 a 1993- con Las Musas del Vallenato, la agrupación en la que se formó como artista al lado de la acordeonera Graciela ‘Chela’ Ceballos, la cantante cartagenera Patricia Teherán Romero grabó 30 canciones en igual número de discos.

Y después de partir cobijas con la fundadora del grupo que la dio a conocer, la cantante, cuya carrera era más que prometedora -por su talento y porque básicamente era la única figura femenina sólida en los escenarios vallenatos- fundó Las Diosas del Vallenato, al lado de la acordeonera Maribel Cortina y grabó su mayor éxito: Tarde lo conocí (1994)



Se trataba de una canción compuesta por Omar Geles, que inicialmente no estaba pensada para que la cantara una mujer, pero que gracias a la insistencia de Teherán en que el Midas de la composición vallenata le diera una de sus canciones, se acomodó la letra y ella le supo dar su voz y sentimiento.

Por cierto, la vocalista tenía mucho con que identificarse en esa letra que incluso gente no seguidora del vallenato ha escuchado en el país: “¿Por qué lo vine a conocer, señor? Cuando su vida toda de ella es, si primero lo hubiera visto yo, seguramente sería su mujer”.



Son bastante recordados saludos a Ricardo Castillo, al que llamaba “un amigo de verdad, verdad”, el padre del bebé Yuri Teherán, que apenas tenía cuatro meses cuando la cantante falleció el 19 de enero de 1995, víctima de un accidente de tránsito.



Para enero del 95, la cantante vivía el éxito inusitado de Tarde lo conocí (incluido en el álbum Con aroma de mujer, de Las Diosas del Vallenato) y estaba por hacer una gira por Estados Unidos y por concretar una nutrida agenda de presentaciones en los carnavales de Barranquilla. De hecho en esos días estaba firmando contratos para esta festividad.



Justo un día antes, según ha relatado en varios medios William ‘Billy’ Pertuz, que era su jefe de prensa y la acompañaba en el momento del accidente, Teherán se había reconciliado con su novio Víctor Sierra. Su relación había estado en constante peligro debido a Castillo.

De los últimos momentos de la cantante se han escrito numerosas crónicas. Una del periódico El Heraldo recoge las señales premonitorias, que a la luz de los hechos: Un choque leve del carro mazda 626 azul, el mismo del accidente, tres días antes. Además, el hecho de que la cantante de Me dejaste sin nada y Todo daría por ti no quiso llevar consigo al bebé, del que no se separaba, al viaje que haría entre Barranquilla y Cartagena y que al dejarlo con la timbalera, Silvia Carpucilo, le pidió que lo “cuidara y lo quisiera como si fuera suyo”. Incluso la respuesta de Víctor Sierra, cuando iban camino a la tragedia, cuando le reclamaron por conducir muy rápido: "Quién se ha muerto en la víspera".

Viajaban de Barranquilla a Cartagena. Según el relato de Pertuz, la cantante firmó los últimos autógrafos cuando iban por la zona de Puerto Colombia, el destino y una patrulla de la Policía les pidió que se detuvieran. Incluso les cantó cuando la reconocieron.



Y lo que siguió, alrededor de las 3 de la tarde de ese jueves, fue el estallido una llanta, un grito, vueltas en el aire y la llegada de la gente, algunos para socorrerlos, otros para llevarse lo que pudieran encontrar de valor en el auto. Sierra falleció en el acto a Patricia alcanzaron a auxiliarla para llevarla al hospital. Petuz dice que alcanzó a verla mientras se la llevaban y ella le dijo que estaba bien. Pero, una vez en una clínica de Cartagena, el jefe de prensa se enteró que la cantante había fallecido.



Patricia Teherán tenía apenas 24 años, había tocado el estrellato con el doble mérito del talento y de haber roto la muralla que había para las mujeres intérpretes en el vallenato.

Han pasado 26 años desde entonces y solo hasta hace muy poco -no más de cinco años- las mujeres han vuelto a ver en esta música un camino para expresarse. En algo pudo influir la telenovela que contó su historia.



Todas las artistas que incursionan en el género, sin excepción, tienen a Teherán como referencia y a su canción Tarde lo conocí como un himno intocable, incluso lo fue para Karen Lizarazo, que con temor se atrevió a hacer su propia versión de este himno. Pero, hasta el momento no ha habido otra que consolide un éxito nacional de las dimensiones del suyo.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin