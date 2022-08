A través de redes sociales se ha dado a conocer que el reconocido vocalista de Apollo Sound Tito Cruz falleció este 11 de agosto. Aún se desconocen las causas de la muerte del músico de 73 años.



Según reporta el medio Primera Hora, de Puerto Rico, el representante José González confirmó la noticia con un corto mensaje lamentando el fallecimiento del puertorriqueño.

"Es con gran pesar que recibo la noticia del fallecimiento de una gloria de la música de nuestro Puerto Rico. Descansa en paz, amigo, que muchos recuerdos tengo de mi niñez cuando tú nos aconsejabas y hacías chistes a todos. Hoy vas a morar con el Señor y solo pido fortalezas para la familia y todos los que hoy sentimos tu partida. Descansa en paz, Tito Cruz", señaló.



Cruz nació el 25 de julio de 1949, en Arecibo. De joven, el béisbol fue su pasión. Sin embargo, se decantó por la música.



El fue la voz del éxito Guaguancó del adiós, que se convirtió en un éxito por fragmentos como . “Con lágrimas no se curan heridas/ Opino que no se debe de llorar/ La mente que no se dé por destruida/ Nació para legislar, para pensar…”



Se hizo muy popular cuando entró como cantante a la orquesta Apollo Sound de Roberto Roena. Cruz era hermano del saxofonista de esa agrupación: Georgie Cruz Bernard.



CULTURA