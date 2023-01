Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y de Priscilla Presley, falleció a los 54 años, aseguran medios internacionales. En la mañana de este jueves, había sido llevada a un hospital en California (EE. UU.) tras sufrir un paro cardíaco.



El portal TMZ aseguró que Presley, a temprana hora del 12 de enero, "recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa de Calabasas en California, Estados Unidos". Luego, según informó su familia, tuvo que ser trasladada a un centro médico.



Su madre, Priscilla Presley, escribió en su cuenta de Instagram: "Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este momento".

El pasado martes, Presley fue vista en la gala de los Globo de Oro, con su mamá. Ambas acompañaron al actor Austin Butler, ganador del premio a mejor actor de drama por su papel del rey del rock.



Lisa Marie Presley fue poeta y madre de cuatro hijos, entre ellos, la cineasta y actriz Riley Keough. Además, estuvo casada con Michael Jackson y Nicolas Cage.



En 2003, quiso seguir los pasos de su padre y grabó el disco ‘To Whom it May Concern’, al que le siguieron dos álbumes más, 'Now What' y 'Storm & Grace'. Desde el 2012 no hace nuevas producciones.



ELTIEMPO.COM*

Con información de EFE