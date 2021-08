Murió Lee Scratch Perry, pionero del 'reggae'

Hay mucho para hablar sobre Lee Scratch Perry: fue famoso por forjar el sonido de artistas famosos como Bob Marley o algunos álbumes de los Beastie Boys y de modelar el 'dub'. Rainford Hugh Perry, como se llamaba realmente, pasó a la historia como pionero del reggae.

Nacido en Kendal, Jamaica, en 1936, se erigió como una figura carismática que llevó el sonido del reggae al mundo. Su muerte se produjo en Kingston, a los 85 años de edad.

Su trabajo como artista empezó a finales de la década de 1960, cuando impuso los samples en las canciones o los versos recitados en rap. Como productor musical llevó a Bob Marley & The Wailers, The Congos y Junior Marvin el éxito y colaboró con otros renombrados artistas como los Beastie Boys, The Clash y Mad Professor. Fundador del sello Upsetter Records popularizó un ritmo que el mundo ha identificado como reggae.

En lo personal, Lee Scratch Perry fue considerado como un excéntrico y delirante. Una de sus anécdotas más resonadas ocurrió cuando le prendió fuego a su estudio asegurando que "el diablo se había instalado allí"; sin que se confirmara, al parecer estaba en un viaje por el LSD y otras sustancias alucinógenas que consumía.



En el 2002 fue ganador del premio Grammy al mejor álbum de reggae por 'Jamaican E.T.' Durante las últimas décadas su carrera fue irregular, aunque el auge de la música electrónica en los años 90 rescató su importancia e influencia.





