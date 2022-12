La escritora brasileña Nélida Piñón, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de 2005 y que recientemente recibió la nacionalidad española por el origen gallego de su familia, murió este sábado en Lisboa a los 85 años de edad, según informó la Academia Brasileña de las Letras.



Piñón, autora de 25 libros, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y memorias, fue la primera brasileña en recibir los principales premios de la literatura iberoamericana, como el Juan Rulfo o el Menéndez Pelayo y también la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras (ABL).

Hasta el momento no fue informado el motivo de su muerte pero se conoció que la ABL está gestionando el traslado del cuerpo para que pueda ser velado en el "Petit Trianon", el principal salón de la Academia, que era como un segundo hogar para la escritora.



(Lea además: 'No me imagino a Dios diciéndome que le dé el 10%': Alberto Linero)



La escritora tuvo un estrecho vínculo con España pues sus padres y sus abuelos fueron emigrantes gallegos en Brasil y por eso recibió la nacionalidad del país ibérico a comienzos de este año.



Piñon debutó en la literatura con la novela "Guía-Mapa de Gabriel Arcanjo", lanzada en 1961 y su última obra fue "Un día llegaré a Sagrés" (Récord), presentada en Brasil en octubre de 2020.



Su obra cumbre es "La República de los sueños" (1984), que narra el éxodo masivo de los emigrantes gallegos a Latinoamérica.



(Le puede interesar: ‘De no haber sido escritor hubiera sido cuchillero’: Juan Sebastián Gaviria)



La escritora, junto con Jorge Amado y Paulo Coelho, es uno de los nombres de la literatura brasileña más conocidos en el exterior e hizo parte del denominado "boom latinoamericano", en el que también figuran autores como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes.



EFE