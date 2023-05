Juan Carlos Formell, bajista del histórico grupo cubano Los Van Van, falleció el viernes 26, a los 59 años, a consecuencia de un ataque cardíaco tras abandonar el escenario en medio de un concierto en Nueva York. La muerte del músico, hijo del fundador de Los Van Van, Juan Formell, fue anunciada por el Instituto Cubano de la Música.



Perturbador, el bajista de los Van Van Juan Carlos Formel sale caminando del escenario en pleno concierto y muere minutos después

Se cree que sufrió un infarto pic.twitter.com/kL82m3otJN — El Pana (@ElPana_CU) May 27, 2023

Lo que prometía ser un magnífico show de inicio de gira por Estados Unidos, por parte de la orquesta de música cubana, fue interrumpido cuando el bajista se enfermó en el escenario tras 45 minutos de espectáculo. En ese momento, todos los músicos salieron del escenario del Lehman Center for the Performing Arts, después del bajista, pero transcurridos unos diez minutos el telón bajó sin anunciar cancelación alguna. Hasta ese momento el público, en su mayoría puertorriqueños y cubanos, se habían entregado al baile y cantaban pese a que el sonido no era el mejor en la sala.



Transcurrida una media hora, los llamados “Rolling Stone de la música cubana” volvieron a escena para seguir con el espectáculo sin el bajista, que fue llevado al hospital más cercano.



Sin comentarios, interpretaron Sandunguera, uno de los temas preferidos del público, que volvieron al baile y a cantar con la banda; siguió Me mantengo, temas compuestos por el fundador del grupo, Juan Formell (1942-2014). Después, Robertón, uno de los cantantes, presentó a Sebastián, de quien dijo es un bajista uruguayo radicado en Nueva York. Lele, otro cantante, indicó que el músico “vino a bailar con Van Van y terminó tocando”.



Nadie esperaba el triste desenlace. Solo en la mañana del sábado se informó el fallecimiento de Formell. El grupo cubano no suspenderá la gira que contemplaba fechas este fin de semana y más presentaciones en Europa, e informó que harán un homenaje al bajista en cada show.



Nacido en La Habana en 1964, el músico estudió en los conservatorios Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán de La Habana y completó su formación en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, para luego instalarse en Nueva York en 1993.



Según el Instituto Cubano de la Música, se destacó por su peculiar estilo como instrumentista de varias figuras del jazz cubano como Emiliano Salvador, Guillermo Fragoso y Joseíto González. Guitarrista, bajista y compositor, Formell grabó en 1999 el disco Songs from a Little Blue House, nominado a un Grammy, que fue el primero de varios álbumes en solitario. Tras la muerte de su padre, Juan Formell, en 2014, se sumó a Los Van Van como bajista.



El grupo cubano actuó en Nueva York como parte de una gira por Estados Unidos marcada por los problemas, pues había tenido que posponerlo por dificultades con visados.



EFE