Muere el músico Denny Laine, cofundador junto a Paul McCartney del grupo Wings

El músico británico Denny Laine, líder de The Moody Blues y guitarrista de Paul McCartney en el grupo Wings, falleció a los 79 años tras una "larga batalla con una enfermedad de pulmón", según informó este martes su esposa Elizabeth Hines en redes sociales.

El cantante, compositor inglés y cofundador de The Moody Blues y Wings había afrontado algunos problemas de salud a raíz de haberse infectado con covid-19 en 2022. "Estuve a su lado, sosteniéndole la mano mientras le cantaba sus canciones navideñas favoritas", señaló Hines en un comunicado.



A lo largo de su carrera musical, Laine escribió el tema Go Now para los Moody Blues y coescribió Mull of Kintyre, para los Wings, ambos grandes éxitos.



Tras conocer su muerte, Paul McCartney elogió al músico en su cuenta de Instagram, recordándolo como un "vocalista y guitarrista sobresaliente". "Denny tenía un gran talento con un fino sentido del humor y siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas", indicó el exbeatle.



McCartney añadió que, tras haberse "distanciado", en los últimos años habían "logrado restablecer la amistad y compartir recuerdos de nuestra época juntos".

EFE

