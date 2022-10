Los fans son la fuerza detrás de mucho de lo que hace que la industria del Entretenimiento sea lo que es. Pero, en ocasiones, son la expresión de actitudes y estructuras mentales que deberían haber desaparecido hace décadas pero que, en cambio, adquieren nuevos bríos.



También pueden ser una sarta de man-babies que se sienten amenazados por personajes femeninos fuertes y en absoluto dependientes de ningún poder masculino.

No sé si sea esa la razón detrás del odio a la figura de Carol Danvers, una figura que llegó a las páginas de Marvel como la heroína Ms. Marvel y dejó luego ese título para adoptar el de Capitana Marvel. Con este último hizo su entrada a las películas del MCU, encarnada por Brie Larson.



En el cómic que marca la entrada a la colección #MarvelRED la superheroína hace su aparición en Nueva York, en donde a falta de villanos propios comienza enfrentando a uno clásico de Spider-Man: Scorpion.



Aunque en su primera aparición -de 1968- solo hay algunas pinceladas de su carácter, no cabe duda de que Danvers fue pensada desde el comienzo como una entidad completamente distinta: no era la derivación de un héroe masculino, no era un interés romántico de un héroe y no era ni la equis-chica o la equis-woman de nadie. Estas características se reafirmarían en los 70 y luego, en 2012, cuando finalmente da el paso de 'Ms.' a 'Capitana'.



Como civil, Danvers tenía credenciales impresionantes: comenzó su carrera en la fuerza aérea de Estados Unidos y ascendió hasta ser jefa de seguridad de la NASA en Cabo Cañaveral. Cuando se va a ser heroína en Nueva York, asume el cargo de editora de la revista Woman de The Daily Bugle.



Es, en resumen, la creación de los grandes talentos de la editorial (en particular, del guionista Gerry Conway y el dibujante John Buscema) y el testimonio de una intención, que se adelantó a la industria, de darle al mundo su primera superheroína feminista.

WILSON VEGA

PARA EL TIEMPO

@WilsonVega